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Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма. По данным шведской полиции, несколько человек получили ранения.

A large truck has driven into people on street in central Stockholm, according to Swedish newspaper Aftonbladet: https://t.co/oACBdKarJB pic.twitter.com/T2LAg0E4ob — Peter Yeung (@ptr_yeung) 7 апреля 2017 г.

Сообщается, что машина с пивом въехала в торговый центр на главной пешеходной улице города Дротнинггатан. Очевидцы сообщают как минимум о трех погибших. Из торгового центра выбегают сотни людей. Центральная часть города оцеплена полицией.

В соцсетях пишут, что на месте ЧП виден дым, среди людей наблюдается паника. По неподтвержденным данным, правоохранители получили сообщения о выстрелах в районе инцидента.

#Sweden 3 killed and several injured as truck drives into a crowd in a busy #Stockholm street

See people running pic.twitter.com/WcnJHy4JUr — REAL FRESH NEWS (@MVT_NEWS) 7 апреля 2017 г.

Как сообщила представительница полиции Швеции, на месте инцидента работают правоохранительные органы.

Полиция рассматривает происшествие в Стокгольме как возможный теракт и призывает жителей Стокгольма избегать центра города.

фото: Twitter