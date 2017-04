В мире |

Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма. По данным шведской полиции, несколько человек получили ранения.

A large truck has driven into people on street in central Stockholm, according to Swedish newspaper Aftonbladet: https://t.co/oACBdKarJB pic.twitter.com/T2LAg0E4ob