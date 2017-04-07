Грузовик въехал в толпу людей в Стокгольме (7)
Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма. По данным шведской полиции, несколько человек получили ранения.
A large truck has driven into people on street in central Stockholm, according to Swedish newspaper Aftonbladet: https://t.co/oACBdKarJB pic.twitter.com/T2LAg0E4ob— Peter Yeung (@ptr_yeung) 7 апреля 2017 г.
Сообщается, что машина с пивом въехала в торговый центр на главной пешеходной улице города Дротнинггатан. Очевидцы сообщают как минимум о трех погибших. Из торгового центра выбегают сотни людей. Центральная часть города оцеплена полицией.
ЧП в центре Стокгольма. Грузовик въехал в толпу. #Stockholmhttps://t.co/jpGTZIIgCN pic.twitter.com/DMxsoKLoGH— Пятый канал Новости (@5tv) 7 апреля 2017 г.
В соцсетях пишут, что на месте ЧП виден дым, среди людей наблюдается паника. По неподтвержденным данным, правоохранители получили сообщения о выстрелах в районе инцидента.
#Sweden 3 killed and several injured as truck drives into a crowd in a busy #Stockholm street— REAL FRESH NEWS (@MVT_NEWS) 7 апреля 2017 г.
See people running pic.twitter.com/WcnJHy4JUr
Как сообщила представительница полиции Швеции, на месте инцидента работают правоохранительные органы.
#Sweden #Stockholm - 1 chaos: people fleeing the scene, smoke, reports of a 2nd incident. pic.twitter.com/NtGltjLvmC— Terror Events (@TerrorEvents) 7 апреля 2017 г.
Полиция рассматривает происшествие в Стокгольме как возможный теракт и призывает жителей Стокгольма избегать центра города.
фото: Twitter