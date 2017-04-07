Грузовик въехал в толпу людей в Стокгольме (7)

фото

В мире | 7 апреля 2017 года, 16:16

Грузовой автомобиль въехал в толпу в центральной части Стокгольма. По данным шведской полиции, несколько человек получили ранения.

Сообщается, что машина с пивом въехала в торговый центр на главной пешеходной улице города Дротнинггатан. Очевидцы сообщают как минимум о трех погибших. Из торгового центра выбегают сотни людей. Центральная часть города оцеплена полицией.

В соцсетях пишут, что на месте ЧП виден дым, среди людей наблюдается паника. По неподтвержденным данным, правоохранители получили сообщения о выстрелах в районе инцидента.

Как сообщила представительница полиции Швеции, на месте инцидента работают правоохранительные органы.

фото

Полиция рассматривает происшествие в Стокгольме как возможный теракт и призывает жителей Стокгольма избегать центра города.

фото: Twitter

Источник: BBC Russian
Комментарии 7
-11 час назад
привыкаем к расплате.Что посеешь,то и пожинай .......
Ответить
-11 час назад
надо будет,я и тебя опишу,уб люд ок..Да так,что ты ох...ешь !!
Ответить
wolf1 час назад
Kozloedi i kozloebi vi vse
1
Ответить