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В водопроводных системах нескольких многоквартирных домов в Айзкраукле по-прежнему присутствуют бактерии, вызывающие легионеллез, сообщила старший специалист отдела общественных отношений Айзкраукльского края Занда Бистере.

Муниципальное ООО Lauma A получило от Института безопасности продовольствия BIOR результаты анализа образцов воды, которые доказывают наличие бактерий, несмотря на все профилактические меры.

В шести из проверенных семи домов бактерии в водопроводе присутствуют, в том числе в доме на Лачплеша, 9, где легионеллезом заболел грудной ребенок.

Согласно рекомендациям, с середины марта горячая вода во всех многоквартирных домах Айзкраукле подогревается до +60 градусов.