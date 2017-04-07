В Айзкраукле все еще констатируются легионеллы
В мире | 7 апреля 2017 года, 16:31
В водопроводных системах нескольких многоквартирных домов в Айзкраукле по-прежнему присутствуют бактерии, вызывающие легионеллез, сообщила старший специалист отдела общественных отношений Айзкраукльского края Занда Бистере.
Муниципальное ООО Lauma A получило от Института безопасности продовольствия BIOR результаты анализа образцов воды, которые доказывают наличие бактерий, несмотря на все профилактические меры.
В шести из проверенных семи домов бактерии в водопроводе присутствуют, в том числе в доме на Лачплеша, 9, где легионеллезом заболел грудной ребенок.
Согласно рекомендациям, с середины марта горячая вода во всех многоквартирных домах Айзкраукле подогревается до +60 градусов.