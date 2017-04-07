Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма (6)

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В мире | 7 апреля 2017 года, 16:58

Грузовой автомобиль с пивом въехала в торговый центр на главной пешеходной улице Стокгольма. Не менее трех человек погибли. Полиция ввела режим «предупреждения террористических актов».

17:47

Полиция эвакуирует центральный вокзал Стокгольма.

17:46
Полиция Стокгольма призвала местных жителей не выходить на улицу

Полиция Стокгольма призвала местных жителей не выходить на улицу и оставаться дома после наезда грузовика на толпу в центре города. Также полиция призвала жителей полностью очистить центр Стокгольма.

17:42
Люди не спешат расходиться с места происшествия, все плачут

Люди не спешат расходиться с места происшествия, там также остаётся много полиции и военных. На месте теракта в Стокгольме остаётся много людей, и они не расходятся, сообщает очевидец, который находится непосредственно у места, где грузовик въехал в людей.

"Я нахожусь в непосредственной близости. Здесь всё оцеплено, не могу дальше подойти, много полиции с собаками, военные, много людей. Плачут все. Людей не разгоняют. Мне сказал полицейский, что это террористическая атака. Никто ничего не скрывает. Все смотрят, стоят, всем интересно, никто не расходится", - рассказывает очевидец.

17:38
Подробностей о раненых пока нет.

Полиция Швеции сообщила о раненых, но заявила, что "в настоящее время не имеет никаких подробностей о тех ранениях, которые получили люди, и количестве раненых".

17:32

Еще одно фото, задержанного ведут сотрудники шведской полиции. Судя по всему, это молодой мужчина восточной внешности

17:30
МИД Латвии

Латвийский МИД в интервью радио Baltkom сообщил, что следит за ситуацией. О пострадавших латвийцах не сообщается.

17:29
На этом видео хорошо видно, какой маршрут выбрал водитель грузовика. Улица неширокая, но почти всегда многолюдная
17:24

Некоторые источники сообщают, что число погибших увеличилось до 5 человек. Однако пока точно известно лишь о трех жертвах.

17:22
Фейсбук запустил систему отметок «Я в безопасности» для тех, кто находится в Стокгольме
17:17

Три человека погибли и восемь получили ранения, сообщает полиция.

17:16

Премьер Швеции назвал наезд на людей в центре Стокгольма терактом.

17:15

Полиция задержала подозреваемого в совершении наезда.

17:15

Проехав по улице, грузовик в итоге врезался в магазин, проломив стену и частично въехав внутрь.

17:15
Машину угнал неизвестный, пока водитель отвлекся.

Въехавший в пешеходов грузовик принадлежит компании Spendrups. Ее представитель сообщил журналистам, что сегодня машину угнал неизвестный, пока водитель отвлекся при разгрузке товара. "Во время доставки в ресторан Caliente неизвестный запрыгнул в кабину водителя и уехал, пока водитель занимался разгрузкой", - заявил представитель Spendrups Мортен Лит.

17:14

Метро Стокгольма закрыто.

17:14
«Я устал от этого дерьма»

И вновь самой популярной картинкой среди европейцев в соцсетях становится не траурная свечка, а надпись «Я устал от этого дерьма»

17:08
СМИ: жертв уже пять

Местные СМИ сообщают, что уже пять человек стали жертвами наезда грузовика на людей в центре Стокгольма.

17:05
Страшные фото.

Очевидцы сообщают, что после наезда на пешеходов раздались выстрелы. Кто стрелял — полиция или водитель — пока неизвестно. Однако судя по тому, что на месте спокойно работают силовики и спасатели, водитель либо сбежал, либо мертв.

17:03
Судя по фотографиям, грузовик сбивал людей, идущих по краям улицы.
17:01
В соцсетях пишут, что на месте ЧП виден дым, среди людей наблюдается паника.
Источник: Газета.ru
Комментарии 6
Блин30 минут назад
Никогда, у нас беженцы эти африканские не задерживаются, холодно и нище тут, а русские оккупанты завезенные сюда кгб во времена ссср так не поступают, они всё больше на налоги и тортики с вояжами чиновникам пашут за гроши. Да и грузовиков у нас больше чем людей на улицах.
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..35 минут назад
Типун тебе на язык...!
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eiroskeptiki.lv24 минуты назад
Уж в Швеции-то беженцам-мигрантам разлюли-малина, пособие офигенное, ешь да спи. Третье поколение не работает. Черным-черно от них в Стокгольме.
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