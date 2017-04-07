Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма (6)
Грузовой автомобиль с пивом въехала в торговый центр на главной пешеходной улице Стокгольма. Не менее трех человек погибли. Полиция ввела режим «предупреждения террористических актов».
Полиция эвакуирует центральный вокзал Стокгольма.
Полиция Стокгольма призвала местных жителей не выходить на улицу и оставаться дома после наезда грузовика на толпу в центре города. Также полиция призвала жителей полностью очистить центр Стокгольма.
Люди не спешат расходиться с места происшествия, там также остаётся много полиции и военных. На месте теракта в Стокгольме остаётся много людей, и они не расходятся, сообщает очевидец, который находится непосредственно у места, где грузовик въехал в людей.
"Я нахожусь в непосредственной близости. Здесь всё оцеплено, не могу дальше подойти, много полиции с собаками, военные, много людей. Плачут все. Людей не разгоняют. Мне сказал полицейский, что это террористическая атака. Никто ничего не скрывает. Все смотрят, стоят, всем интересно, никто не расходится", - рассказывает очевидец.
Полиция Швеции сообщила о раненых, но заявила, что "в настоящее время не имеет никаких подробностей о тех ранениях, которые получили люди, и количестве раненых".
Еще одно фото, задержанного ведут сотрудники шведской полиции. Судя по всему, это молодой мужчина восточной внешности
One of the suspects #Drottninggatan #svpol #migpol #PrayForStockholm #Sweden #Stockholm #Detnyalandet pic.twitter.com/wtXBDfiJFz— Nivo (@Nivodius) 7 апреля 2017 г.
Латвийский МИД в интервью радио Baltkom сообщил, что следит за ситуацией. О пострадавших латвийцах не сообщается.
URGENT | Aftermath of the attack with truck driving into crowd in #Stockholmpic.twitter.com/xsXM53EAUY— Vocal Europe (@thevocaleurope) 7 апреля 2017 г.
Некоторые источники сообщают, что число погибших увеличилось до 5 человек. Однако пока точно известно лишь о трех жертвах.
#Stockholm: @facebook has just activated safety check in Stockholm following the truck crash pic.twitter.com/LHbdMTY3th— Cherie Chan 陳卓妍 (@cheriechancy) 7 апреля 2017 г.
Три человека погибли и восемь получили ранения, сообщает полиция.
Премьер Швеции назвал наезд на людей в центре Стокгольма терактом.
Полиция задержала подозреваемого в совершении наезда.
Проехав по улице, грузовик в итоге врезался в магазин, проломив стену и частично въехав внутрь.
Въехавший в пешеходов грузовик принадлежит компании Spendrups. Ее представитель сообщил журналистам, что сегодня машину угнал неизвестный, пока водитель отвлекся при разгрузке товара. "Во время доставки в ресторан Caliente неизвестный запрыгнул в кабину водителя и уехал, пока водитель занимался разгрузкой", - заявил представитель Spendrups Мортен Лит.
Метро Стокгольма закрыто.
И вновь самой популярной картинкой среди европейцев в соцсетях становится не траурная свечка, а надпись «Я устал от этого дерьма»
Paris... Berlin... France... London... Stockholm... anywhere... pic.twitter.com/LIQwOk9vEO— Thomas Samson Author (@tsamson_author) 7 апреля 2017 г.
Местные СМИ сообщают, что уже пять человек стали жертвами наезда грузовика на людей в центре Стокгольма.
Очевидцы сообщают, что после наезда на пешеходов раздались выстрелы. Кто стрелял — полиция или водитель — пока неизвестно. Однако судя по тому, что на месте спокойно работают силовики и спасатели, водитель либо сбежал, либо мертв.
Shots are fired after truck crashes into a group of pedestrians in Stockholm shopping cent... https://t.co/uREKervULp pic.twitter.com/XOXhBlltV6— Trending Only (@Trending_only) 7 апреля 2017 г.
#Stockholm This is what #Radical #Islamic #Terrorism leaves behind when it strikes your city https://t.co/FD8LpnHgXU pic.twitter.com/XNGklRAjv7— Ordo Militaris HQ (@MilitarisCath) 7 апреля 2017 г.
#Sweden 3 killed and several injured as truck drives into a crowd in a busy #Stockholm street— REAL FRESH NEWS (@MVT_NEWS) 7 апреля 2017 г.
See people running pic.twitter.com/WcnJHy4JUr