17:42

Люди не спешат расходиться с места происшествия, все плачут

Люди не спешат расходиться с места происшествия, там также остаётся много полиции и военных. На месте теракта в Стокгольме остаётся много людей, и они не расходятся, сообщает очевидец, который находится непосредственно у места, где грузовик въехал в людей.

"Я нахожусь в непосредственной близости. Здесь всё оцеплено, не могу дальше подойти, много полиции с собаками, военные, много людей. Плачут все. Людей не разгоняют. Мне сказал полицейский, что это террористическая атака. Никто ничего не скрывает. Все смотрят, стоят, всем интересно, никто не расходится", - рассказывает очевидец.