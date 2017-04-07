19:25

Масштабы операции нарастают

Полиция просит жителей Стокгольма и окрестностей не ездить без нужды в центр города на своих автомобилях.

Поиски нападавшего продолжаются, и полиция намерена увеличить масштабы операции.

"Пока у нас нет никаких данных о местонахождении тех, кто управлял грузовиком", - заявил на пресс-конференции шеф шведской полиции Дэн Эльяссон. Он также подчеркнул, что нет уверенности в том, что за нападением стоит один человек.

Возможно, в угоне грузовика и последующем нападении участвовали несколько лиц, добавил глава полиции.