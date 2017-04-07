ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН. Теракт в центре Стокгольма (14)
Грузовой автомобиль с пивом въехала в торговый центр на главной пешеходной улице Стокгольма. Не менее трех человек погибли. Полиция ввела режим «предупреждения террористических актов».
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“Я работаю недалеко от того места, где все произошло. Я узнала о случившемся буквально сразу, через несколько минут. Пятница, вечер, люди хотят домой, а транспорт весь остановлен, транспортные заторы абсолютно везде. Все очень подавлены. Как сообщают местные СМИ, полиция сейчас допрашивает настоящего водителя грузовика”, - сообщила очевидец Ирина Довгоборец.
По просьбе полиции был частично перекрыт Эресундский мост между Швецией и Данией.
«Движение на мосту ограничено. В направлении Дании у нас открыты два ряда, чтобы полиция могла контролировать транспортные средства», — сообщил представитель фирмы-оператора моста Санны Хольмквист.
Полиция просит жителей Стокгольма и окрестностей не ездить без нужды в центр города на своих автомобилях.
Поиски нападавшего продолжаются, и полиция намерена увеличить масштабы операции.
"Пока у нас нет никаких данных о местонахождении тех, кто управлял грузовиком", - заявил на пресс-конференции шеф шведской полиции Дэн Эльяссон. Он также подчеркнул, что нет уверенности в том, что за нападением стоит один человек.
Возможно, в угоне грузовика и последующем нападении участвовали несколько лиц, добавил глава полиции.
Полиция Стокгольма на пресс-конференции, организованной в связи с наездом водителя грузовика на пешеходов в центре города, опубликовала фотографию мужчины, которого ищет для допроса.
Отмечается, что правоохранители ищут этого мужчину, так как он связан с терактом.
При этом полиция Стокгольма подчеркнула, что пока не знает, "было ли произошедшее единственным действием, или стоит ожидать еще чего-то".
ФОТО водителя грузовика, который протаранил толпу в Стокгольме— Пятый канал Новости (@5tv) 7 апреля 2017 г.
#Stockholm #TerroristAttackhttps://t.co/agIhg1DNIf pic.twitter.com/yPGFq7VY0i
“В эти минуты говорят о трех жертвах. В целом, полиция пока не делает никаких скоропостижных выводов и не дает пока никаких комментариев. Полиция работает очень четко и слажено, они были на месте буквально через пару минут после того, как все произошло. Местные жители на фейсбуке предлагают друг другу помощь, не смотря на то, что полиция рекомендует не выходить с тех помещений, где они находятся. Люди все равно выходят на улицы, поддерживают друг друга, делятся информацией”, - рассказывает журналист из Швеции Елена Базина.
Полиция Норвегии усилит меры безопасности в крупных городах страны и аэропорту Осло. Стражи порядка будут носить при себе оружие.
Портал rt.com публикует карту с маршрутом грузовика, протаранившего толпу.
PHOTO: Route truck took before driving into crowd, crashing into Stockholm department store https://t.co/GB9u74vgNx pic.twitter.com/NCamvYJKRD— RT (@RT_com) 7 апреля 2017 г.
Полиция получила экстренный вызов о выстрелах в муниципальном районе Стокгольма Ротебро. Полицейские, прибывшие на место происшествия, сообщили, что человек получил ранения. Он был доставлен в больницу.
Полиция подтвердила огнестрельные ранения пострадавшего. Предполагается, что это событие связано с инцидентом , произошедшем в центре Стокгольма.
В соцсетях активно распространяют скриншоты с записи, очевидно сделанной камерой видеонаблюдения. На кадрах якобы подозреваемый в совершении теракта.
#BREAKING #Sweden #Stockholm - Pic of the suspect. Massive manhunt underway. pic.twitter.com/A1GqHGCbRI— Terror Events (@TerrorEvents) 7 апреля 2017 г.
Пока же в Швеции уровень террористической угрозы не повышен. Об этом заявил представитель полиции безопасности СЕПО Карл Мелин.
"Уровень угрозы с 2010 года находится на третьем уровне", - сказал он.
В центре города появились военизированные подразделения полиции.
Для обсуждения произошедшего премьер-министр Швеции Стефен Лёвен созвал экстренное заседание правительства.
“Я находилась за городом, я живу в архипелаге. Я включила телевидение, где постоянно дополнялась информация о том, что там происходит. Все случилось именно тогда, когда люди возвращались с работы. Это центральная пешеходная улица, там много жителей, гостей, туристов. Расчет был сделан на максимальное поражение, полиция сообщает о двух или трех погибших. Полиция была на месте через считанные минуты, было закрыто метро, закрыты все автобусные линии в центральной части города, пока не пускают на центральный вокзал и просят жителей проявить благоразумие, не волноваться”, - пишет очевидец Наталья Алексеева.
"Моя подруга работает в 200 метрах от места теракта, она все видела через окно. Сейчас им не разрешают выходить из здания. Мой муж ехал домой, поезд проехал ту станцию, на которой он должен был выйти, позвонил мне, мне пришлось ехать за ним. Везде было много полиции, дорога катастрофически сложная – много людей, движение замедленно, я не очень понимала, что происходит. О том, что произошло, я узнала только после. Та, улица, где все произошло – это самая центральная улица города, там очень много магазинов и прочего, такая улица для туристов”, - сообщает специальный корреспондент радио Baltkom в Стокгольме Изабела Тувессон.
Соболезнования пострадавшим в результате инцидента выразил король Швеции Карл XVI Густав.
"Я и вся королевская семья шокированы информацией об акции, совершённой в Стокгольме. Масштаб произошедшего пока не известен. Мы следим за развитием, сейчас наши мысли с пострадавшими и их семьями", — заявил монарх.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования в связи с терактом в Стокгольме.
"Ужасные новости из Стокгольма. Мои самые искренние соболезнования всем, кто пострадал. Мы скорбим вместе с народом Швеции", — написал генсек Североатлантического альянса.
Метро в городе не работает, но юди, которые покинули место теракта в Стокгольме, возвращаются назад, чтобы оказать помощь, рассказала журналист из Стокгольма Ольга Даль.
"Народ кричал, метался, крики раздавались, пытались набрать по телефону близких. Довольно быстро эвакуировали магазин, люди бежали, но поскольку народ достаточно сердобольный, люди стали собираться в обратном направлении. Люди идут назад, чтобы посмотреть, кому они могут помочь. Организовывает их полиция, делает что можно", — рассказала Даль.
Она также заметила, что, несмотря на то что после теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля в Швеции сочувствовали пострадавшим и семьям погибших, никакого усиления мер безопасности в Стокгольме не было.
"Все сочувствовали Петербургу, много было фотографий и слов в газетах, но мер безопасности не было", — уточнила журналист.
Премьерный показ балета на музыку Петра Чайковского "Сон о лебедином озере", который должен был состояться вечером 7 апреля в Королевской опере в Стокгольме, отменился из-за терракта. Об этом сообщается на странице шведского театра на Facebook.
Полиция эвакуирует центральный вокзал Стокгольма.
Полиция Стокгольма призвала местных жителей не выходить на улицу и оставаться дома после наезда грузовика на толпу в центре города. Также полиция призвала жителей полностью очистить центр Стокгольма.
Люди не спешат расходиться с места происшествия, там также остаётся много полиции и военных. На месте теракта в Стокгольме остаётся много людей, и они не расходятся, сообщает очевидец, который находится непосредственно у места, где грузовик въехал в людей.
"Я нахожусь в непосредственной близости. Здесь всё оцеплено, не могу дальше подойти, много полиции с собаками, военные, много людей. Плачут все. Людей не разгоняют. Мне сказал полицейский, что это террористическая атака. Никто ничего не скрывает. Все смотрят, стоят, всем интересно, никто не расходится", - рассказывает очевидец.
Полиция Швеции сообщила о раненых, но заявила, что "в настоящее время не имеет никаких подробностей о тех ранениях, которые получили люди, и количестве раненых".
Еще одно фото, задержанного ведут сотрудники шведской полиции. Судя по всему, это молодой мужчина восточной внешности
One of the suspects #Drottninggatan #svpol #migpol #PrayForStockholm #Sweden #Stockholm #Detnyalandet pic.twitter.com/wtXBDfiJFz— Nivo (@Nivodius) 7 апреля 2017 г.
Латвийский МИД в интервью радио Baltkom сообщил, что следит за ситуацией. О пострадавших латвийцах не сообщается.
URGENT | Aftermath of the attack with truck driving into crowd in #Stockholmpic.twitter.com/xsXM53EAUY— Vocal Europe (@thevocaleurope) 7 апреля 2017 г.
Некоторые источники сообщают, что число погибших увеличилось до 5 человек. Однако пока точно известно лишь о трех жертвах.
#Stockholm: @facebook has just activated safety check in Stockholm following the truck crash pic.twitter.com/LHbdMTY3th— Cherie Chan 陳卓妍 (@cheriechancy) 7 апреля 2017 г.
Три человека погибли и восемь получили ранения, сообщает полиция.
Премьер Швеции назвал наезд на людей в центре Стокгольма терактом.
Полиция задержала подозреваемого в совершении наезда.
Проехав по улице, грузовик в итоге врезался в магазин, проломив стену и частично въехав внутрь.
Въехавший в пешеходов грузовик принадлежит компании Spendrups. Ее представитель сообщил журналистам, что сегодня машину угнал неизвестный, пока водитель отвлекся при разгрузке товара. "Во время доставки в ресторан Caliente неизвестный запрыгнул в кабину водителя и уехал, пока водитель занимался разгрузкой", - заявил представитель Spendrups Мортен Лит.
Метро Стокгольма закрыто.
И вновь самой популярной картинкой среди европейцев в соцсетях становится не траурная свечка, а надпись «Я устал от этого дерьма»
Paris... Berlin... France... London... Stockholm... anywhere... pic.twitter.com/LIQwOk9vEO— Thomas Samson Author (@tsamson_author) 7 апреля 2017 г.
Местные СМИ сообщают, что уже пять человек стали жертвами наезда грузовика на людей в центре Стокгольма.
Очевидцы сообщают, что после наезда на пешеходов раздались выстрелы. Кто стрелял — полиция или водитель — пока неизвестно. Однако судя по тому, что на месте спокойно работают силовики и спасатели, водитель либо сбежал, либо мертв.
Shots are fired after truck crashes into a group of pedestrians in Stockholm shopping cent... https://t.co/uREKervULp pic.twitter.com/XOXhBlltV6— Trending Only (@Trending_only) 7 апреля 2017 г.
#Stockholm This is what #Radical #Islamic #Terrorism leaves behind when it strikes your city https://t.co/FD8LpnHgXU pic.twitter.com/XNGklRAjv7— Ordo Militaris HQ (@MilitarisCath) 7 апреля 2017 г.
#Sweden 3 killed and several injured as truck drives into a crowd in a busy #Stockholm street— REAL FRESH NEWS (@MVT_NEWS) 7 апреля 2017 г.
See people running pic.twitter.com/WcnJHy4JUr