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Россия и США находятся на "грани боевых столкновений". С таким заявлением выступил глава российского правительства Дмитрий Медведев. Об этом премьер-министр написал в своем аккаунте в Facebook.

"Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — ИГИЛ администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. На грани боевых столкновений с Россией", — написал Медведев.

В свою очередь Посольство США в Москве выпустило комментарий для своих граждан, в котором говорится о возможности усиления в России антиамериканских настроений.

"Посольство США в Москве напоминает всем гражданам США, что текущий политический климат в России требует от них проявлять высочайшие уровни бдительности и ситуационной осведомлённости. Учитывая последние события, возможность широкомасштабных демонстраций, персональных преследований и усиления антиамериканских настроений увеличивается", — говорится в заявлении на сайте посольства США.

Посольство рекомендует своим гражданам "быть бдительными", носить с собой паспорт с действующей визой и средства связи с чрезвычайными телефонами.