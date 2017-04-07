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Норвежский телеканал VGTV опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей теракт в Стокгольме.

На записи видно, как люди в панике разбегаются по улице, пытаясь найти укрытие, и через секунду мимо них проносится грузовик.

На Youtube также выложено видео очевидца, заснявшего тушение загоревшегося после столкновения грузовика.

Напомним, 7 апреля, в Стокгольме в супермаркет на улице с интенсивным потоком пешеходов врезалась грузовая машина, убив по крайней мере трех человек. Сообщается также о раненых. Mixnews вел прямую трансляцию последовавших за этим событий. МИД Латвии также категорически осудил теракт в Стокгольме и выразил глубокое соболезнование семьям погибших.

Читайте также свидетельства других очевидцев этих событий, прозвучавшие в эфире радио Baltkom.