В Конгрессе США предложили создать трибунал по Сирии‍ (2)

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В мире | 8 апреля 2017 года, 11:08

В Сенат США внесен проект закона, предписывающего Госдепартаменту рассмотреть вопрос о создании «гибридного трибунала» для проведения расследования в отношении сирийских властей.

Инициатором законопроекта стала группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий. В случае принятия документа госсекретарь США Рекс Тиллерсон и его коллеги должны будут в течение шести месяцев изучить возможность создания «гибридного трибунала для расследования военных преступлений и преступлений против человечности» в Сирии.

Предполагается, что в состав трибунала войдут сирийские и другие иностранные юристы, которые займутся судебным преследованием лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений.

Ранее сообщалось, что сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин внес в конгресс США проект резолюции, призывающий привлечь президента Сирии Башара Асада к ответственности «за военные преступления».

В ночь на пятницу США нанесли удар по сирийскому аэродрому в Хомсе, выпустив 59 крылатых ракет «Томагавк» в ответ на предполагаемое использование правительством Башара Асада химоружия в провинции Идлиб. В результате газовой атаки, по заявлениям сирийских оппозиционеров и ЮНИСЕФ, 4 апреля погибли 80 человек.

Источник: РосБалт
Комментарии 2
леший11 минут назад
смешные такие---эти америкашки, напоминают термитов---всё бегают, всё вокруг грызут, всё вокруг уничтожают===если у вас в доме завелись термиты, то уничтожить их можно только, если ВЫ спалите дом-нахрен!====с америкосами та же хрень!просто нужно воспользоваться природой, а именно Йеллоустоуном и нету... "термитов"
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Крик1 минуту назад
А когда трибунал по расследоыанию вооружённых действий за пределами интересов США создадут??? За Японию, Кубу, Вьетнам, Лаос, Панаму, Югославию, Ирак, Ливию, Афганистан, Украину и Сирию??? Здесь преступлений хватит на тысячу лет пожизненных заключений, для каждого пропиндосника.
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