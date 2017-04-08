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В Сенат США внесен проект закона, предписывающего Госдепартаменту рассмотреть вопрос о создании «гибридного трибунала» для проведения расследования в отношении сирийских властей.

Инициатором законопроекта стала группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий. В случае принятия документа госсекретарь США Рекс Тиллерсон и его коллеги должны будут в течение шести месяцев изучить возможность создания «гибридного трибунала для расследования военных преступлений и преступлений против человечности» в Сирии.

Предполагается, что в состав трибунала войдут сирийские и другие иностранные юристы, которые займутся судебным преследованием лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений.

Ранее сообщалось, что сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин внес в конгресс США проект резолюции, призывающий привлечь президента Сирии Башара Асада к ответственности «за военные преступления».

В ночь на пятницу США нанесли удар по сирийскому аэродрому в Хомсе, выпустив 59 крылатых ракет «Томагавк» в ответ на предполагаемое использование правительством Башара Асада химоружия в провинции Идлиб. В результате газовой атаки, по заявлениям сирийских оппозиционеров и ЮНИСЕФ, 4 апреля погибли 80 человек.