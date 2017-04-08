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Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил очередную карикатуру. На этот раз темой скандального рисунка стала химическая атака в Сирии.

На карикатуре изображен сирийский лидер Башар Асад, а ниже расположена подпись: "Химическая атака в Сирии. ООН обвиняет Асада. Вот они, последствия бомбардировки".

Lenta.ru: Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Асада с прищепкой на носу https://t.co/PnZxCJycix с помощью @lentaruofficial — Никита Борохов (@RollinNikita) 7 апреля 2017 г.

Как уже сообщалось, ранее поступила информация об атаке с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб. По некоторым данным, погибло более 80 человек.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку на Дамаск.