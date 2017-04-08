Charlie Hebdo выпустил карикатуру с Асадом на тему химической атаки (4)
В мире | 8 апреля 2017 года, 11:12
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил очередную карикатуру. На этот раз темой скандального рисунка стала химическая атака в Сирии.
На карикатуре изображен сирийский лидер Башар Асад, а ниже расположена подпись: "Химическая атака в Сирии. ООН обвиняет Асада. Вот они, последствия бомбардировки".
Lenta.ru: Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Асада с прищепкой на носу https://t.co/PnZxCJycix с помощью @lentaruofficial— Никита Борохов (@RollinNikita) 7 апреля 2017 г.
Как уже сообщалось, ранее поступила информация об атаке с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб. По некоторым данным, погибло более 80 человек.
Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку на Дамаск.
Источник: TOPnews
Как же правильно их тогда наказали за Мухамеда, ведь так долго они чувствовали свою безнаказанность и издевались над всеми, у кого погибли в разных ситуациях люди. Нормальный человек не будет работать никем в этом "Шарли Ебле".
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Ебдошники---это и есть суть всей Либер-Оральной цивилизации----нету никаких моральных устоев---смеются над всем!----над сбитым самолётом, над голодающими детьми, над пострадавшими от землетрясения---ЭТО понятно и лично мною презираемо, но за этими Ебдошниками стоят недочеловеки позволяющие и потворствующие этому----и имена ИХ известны ----та же Меркель, тот же Оланд, короче нынешняя ев-жопская элита и ринкевич плакал над Ебдо, радуясь бомбёжкам Ирака, Ливии----а теперь вопрос----трудно НАМ живущим в Латвии привлечь к суду ев-жоповскую армаду, но ринкевича, КОГДА привлекут к суду???
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Вот же неугомонная конторка! Наверняка нерентабельная и спонсируется Соросом. Не думаю, что французы после всех терактов, выпавших на их долю, могут без содрогания брать в руки это мерзкое чтиво. А тем более за деньги.
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