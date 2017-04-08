Charlie Hebdo выпустил карикатуру с Асадом на тему химической атаки (4)

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В мире | 8 апреля 2017 года, 11:12

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил очередную карикатуру. На этот раз темой скандального рисунка стала химическая атака в Сирии.

На карикатуре изображен сирийский лидер Башар Асад, а ниже расположена подпись: "Химическая атака в Сирии. ООН обвиняет Асада. Вот они, последствия бомбардировки".

Как уже сообщалось, ранее поступила информация об атаке с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб. По некоторым данным, погибло более 80 человек.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку на Дамаск.

Источник: TOPnews
Комментарии 4
Крик1 час назад
Как же правильно их тогда наказали за Мухамеда, ведь так долго они чувствовали свою безнаказанность и издевались над всеми, у кого погибли в разных ситуациях люди. Нормальный человек не будет работать никем в этом "Шарли Ебле".
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леший1 час назад
Ебдошники---это и есть суть всей Либер-Оральной цивилизации----нету никаких моральных устоев---смеются над всем!----над сбитым самолётом, над голодающими детьми, над пострадавшими от землетрясения---ЭТО понятно и лично мною презираемо, но за этими Ебдошниками стоят недочеловеки позволяющие и потворствующие этому----и имена ИХ известны ----та же Меркель, тот же Оланд, короче нынешняя ев-жопская элита и ринкевич плакал над Ебдо, радуясь бомбёжкам Ирака, Ливии----а теперь вопрос----трудно НАМ живущим в Латвии привлечь к суду ев-жоповскую армаду, но ринкевича, КОГДА привлекут к суду???
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Вот же неугомонная конторка! Наверняка нерентабельная и спонсируется Соросом. Не думаю, что французы после всех терактов, выпавших на их долю, могут без содрогания брать в руки это мерзкое чтиво. А тем более за деньги.
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