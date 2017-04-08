В Стокгольме приспущены флаги в память о жертвах теракта (1)

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В мире | 8 апреля 2017 года, 12:23

Флаги приспущены на зданиях государственных учреждений Стокгольма в память о тех, кто стал жертвами наезда грузовика в центре города, передает Aftonbladet.

Отмечается, что в Стокгольмской ратуше открыта книга соболезнований.

СМИ сообщают также о том, что в грузовике, который въехал в толпу людей в Стокгольме, была найдена сумка со взрывчаткой.

7 апреля в центре Стокгольма неизвестный на грузовике совершил наезд на толпу людей. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Полиция задержала подозреваемого в причастности к произошедшему.

Позднее шведские правоохранительные органы задержали второго подозреваемого.

Источник: RT

Комментарии 1
eiroskeptiki.lv3 минуты назад
Премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт заявил, что членство в НАТО не актуально для его страны. Это вызвало раздражение в шведских СМИ, уже год смакующих тему «русской угрозы».
А теперь вот, пожалуйста, и теракт.
Людей жалко. Соболезную.


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