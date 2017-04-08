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Канадская провинция отменила жесткие требования дресс-кода на рабочем месте, согласно которым женщины были обязаны носить обувь на высоких каблуках.

Правительство Британской Колумбии заявило, что подобные требования носят дискриминационный характер, а также могут угрожать здоровью и безопасности.

Власти убеждены, что женщины на высоких каблуках сталкиваются с риском получить травму - они могут поскользнуться, упасть, а также повредить ноги и спину.

Обувь должна быть спроектирована так, чтобы люди могли работать безопасно, говорится в постановлении правительства Британской Колумбии.

Требование носить высокие каблуки - на Каннском кинофестивале или на рабочем в месте - в последнее время стало предметом ожесточенных споров.

В конце января два комитета британского парламента представили доклад "Высокие каблуки и рабочий дресс-код", где предлагалось ввести закон, запрещающий работодателям требовать от женщин соблюдения дискриминационного дресс-кода.

В докладе, в частности, был упомянут случай Николы Торп, которую отправили с работы домой из-за того, что она появилась в офисе в туфлях на плоской подошве, а не на высоких каблуках.