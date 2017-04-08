"А Питеру почему не соболезновал?": Порошенко возмутил сеть постом о Швеции (2)
Президент Украины Петр Порошенко выразил свои соболезнования в связи с терактом в Стокгольме, заявив, что он "шокирован" гибелью людей в шведской столице. Об этом сообщает "Русская весна".
"Шокирован террористическим актом в Швеции. Глубокие соболезнования дружественному шведскому народу, семьям погибших и пострадавших в Стокгольме", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Шокований терористичним актом у Швеції. Глибокі співчуття дружньому шведському народу, родинам загиблих і постраждалих в Стокгольмі— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2017 г.
Однако данная "шокированность" президента Украины возмутила пользователей Сети, которые напомнили о недавнем теракте в метро Санкт-Петербурге, жертвами которого стали 14 человек.
@poroshenko Вот же тварь.. а по Питеру почему не соболезновал?— Валерий Бебик (@Seekerofthugz) 7 апреля 2017 г.
От него жители Донбасса их не дождались, - а вы про Питер...