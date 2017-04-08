"А Питеру почему не соболезновал?": Порошенко возмутил сеть постом о Швеции (2)

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В мире | 8 апреля 2017 года, 14:08

Президент Украины Петр Порошенко выразил свои соболезнования в связи с терактом в Стокгольме, заявив, что он "шокирован" гибелью людей в шведской столице. Об этом сообщает "Русская весна".

"Шокирован террористическим актом в Швеции. Глубокие соболезнования дружественному шведскому народу, семьям погибших и пострадавших в Стокгольме", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Однако данная "шокированность" президента Украины возмутила пользователей Сети, которые напомнили о недавнем теракте в метро Санкт-Петербурге, жертвами которого стали 14 человек.

Источник: TOPnews
Комментарии 2
eiroskeptiki.lv59 минут назад
Да кому нужны его лживые соболезнования? Никто же на его счёт иллюзий не строит.
От него жители Донбасса их не дождались, - а вы про Питер...
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Патриот 14 минуты назад
Чума в пьном угаре! На***уй пошёл! Выродок фашиситский!!!!
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