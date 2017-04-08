Трамп поздравил военных США с "хорошим" ударом по Сирии (8)
В мире | 8 апреля 2017 года, 20:09
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные хорошо представили Соединенные Штаты и мир во время удара по Сирии. Об этом он написал в своем твиттере.
«Поздравляю наших великих военных мужчин и женщин с тем, что они так хорошо представили Соединенные Штаты и весь мир в атаке на Сирию», — написал он.
Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 апреля 2017 г.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ударом по авиабазе в Сирии администрация Трампа доказала свою крайнюю зависимость от мнения вашингтонского истеблишмента.
Источник: Газета.ru
59 ракет ушло---это минус====командующий поздравил---это плюс====осталось научиться попадать!ну, это надо опять к русским обращаться===М-да, на ВАС никакого бюджета не хватит
13
Ответить
Путин тебя тоже поздравит! Потом! Думаю долго ждать не заставит.
13
Ответить
Теперь дядя Вова пришлет поздравления госпадину трампу))))
1
Ответить
Показать все (8)