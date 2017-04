В мире |

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные хорошо представили Соединенные Штаты и мир во время удара по Сирии. Об этом он написал в своем твиттере.

«Поздравляю наших великих военных мужчин и женщин с тем, что они так хорошо представили Соединенные Штаты и весь мир в атаке на Сирию», — написал он.

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.