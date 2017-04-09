В Москве электричка столкнулась с поездом; пострадали десятки человек (3)
В ночь на воскресенье, 9 апреля на белорусском направлении Московской железной дороги произошло столкновение пригородного поезда с пассажирским поездом "Москва - Брест". В результате столкновения с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, а также пострадали несколько десятков человек, среди них иностранные граждане.
Как сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД), в субботу, в 22.16 по местному времени (одинаково с латвийским временем - прим.ред.), на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека.
Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 Москва – Брест, говорится в сообщении РЖД.
Как рассказал очевидец инцидента в эфире телеканала "Москва 24", удар был "очень сильный". "Мы стояли в тамбуре поезда, почувствовали резкий удар. Очень сильный. Были у пары человек ушибы, сильных травм нет", — сказал он.
Вагон электрички разорвало пополам от столкновения с поездом дальнего следования на западе Москвы, передал корреспондент РИА Новости с места событий.
Как сообщил ТАСС руководитель смены 28-й пожарной части Москвы Владимир Иванов, "в районе 23:00 на пульт "01" поступил сигнал о происшествии на железной дороге в районе дома 4 по улице Герасима Курина". По его словам, первые подразделения прибыли на место через семь минут.
"Выяснилось, что произошло столкновение пассажирского поезда и пригородной электрички. Сразу была организована проверка пассажирского поезда на наличие пострадавших и оказание им первой помощи до прибытия медиков. Проверялась и электричка", - рассказал Иванов.
"Пострадавших было много, поэтому были запрошены дополнительные силы для оказания помощи", - добавил он.
Иванов отметил, что "паники никакой не было, наоборот, пассажиры сами пытались помогать друг другу". В первую очередь помощь оказывали людям, получившим травмы.
"Эвакуация была организована четко", - подчеркнул он. Помощь оказывали и проводники в вагонах.
Пострадавшие и госпитализированные
В поезде в момент столкновения находились более 450 человек, сообщили следователи.
"В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде — машинист, его помощник и два контролера", — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Татьяна Морозова.
Центральная пригородная пассажирская компания в свою очередь сообщила, что в электричке находились 20 человек, но никто из них не пострадал. По предварительной информации РЖД, в хвосте электропоезда пассажиров не было. Всех их доставили до ближайшей станции Кунцево.
По данным следствия, в результате столкновения были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.
В РЖД приводили также предварительные данные о 50 пассажирах, обратившихся за медицинской помощью.
Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что были госпитализированы 12 человек, в том числе шесть в тяжелом состоянии. "Спасателями совместно с медиками эвакуировано больше 20 человек, в настоящее время 12 человек находятся в стационаре, в том числе шесть из них — в тяжелом состоянии", — сказал он.
Представитель Всероссийского центра медицины катастроф Игорь Радченко позже рассказал, что в больницах остаются 12 человек. "За помощью обратились 28 человек, в том числе пять детей", — сказал он и добавил, что изначально врачи госпитализировали 13 человек, среди которых два ребенка.
"Один взрослый уже выписан, остаются госпитализированными 12 человек", — заключил Радченко.
МЧС опубликовало список 12 госпитализированных, десять из них в состоянии средней степени тяжести, состояние еще двух уточняется. Среди госпитализированных двое подростков.
Пучков сообщил, что среди пострадавших при столкновении поездов есть иностранцы. "По предварительным данным, есть пострадавшие и жители России, и ряда других стран", — сказал глава МЧС.
МИД и посольство Белоруссии в России сообщили, что отслеживают ситуацию со столкновением поездов.
Движение на месте столкновения было остановлено, однако в 5:25 по местному времени восстановлено. Все пассажиры, кроме госпитализированных, были эвакуированы в стационарные пункты размещения. Сам поезд после столкновения с электричкой был отбуксирован на Белорусский вокзал.
Тем временем Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения поезда и электрички в Москве, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Генеральной прокуратура РФ.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи со столкновением пригородного поезда с пассажирским поездом "Москва - Брест" на белорусском направлении железной дороги", - сообщили в Генпрокуратуре.
Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было доложено об этом инциденте", — сказал он.
"Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии", — продолжил Песков.
Он добавил, что Путин поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации.
Источники: РИА Новости, ТАСС, Интерфакс
Здесь же мы постоянно слышим как поезд сбил на смерть человека, почувствуйте разницу в отношении к человеку.