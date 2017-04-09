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В ночь на воскресенье, 9 апреля на белорусском направлении Московской железной дороги произошло столкновение пригородного поезда с пассажирским поездом "Москва - Брест". В результате столкновения с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, а также пострадали несколько десятков человек, среди них иностранные граждане.

Как сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД), в субботу, в 22.16 по местному времени (одинаково с латвийским временем - прим.ред.), на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека.

Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 Москва – Брест, говорится в сообщении РЖД.

Как рассказал очевидец инцидента в эфире телеканала "Москва 24", удар был "очень сильный". "Мы стояли в тамбуре поезда, почувствовали резкий удар. Очень сильный. Были у пары человек ушибы, сильных травм нет", — сказал он.

Вагон электрички разорвало пополам от столкновения с поездом дальнего следования на западе Москвы, передал корреспондент РИА Новости с места событий.

Как сообщил ТАСС руководитель смены 28-й пожарной части Москвы Владимир Иванов, "в районе 23:00 на пульт "01" поступил сигнал о происшествии на железной дороге в районе дома 4 по улице Герасима Курина". По его словам, первые подразделения прибыли на место через семь минут.

"Выяснилось, что произошло столкновение пассажирского поезда и пригородной электрички. Сразу была организована проверка пассажирского поезда на наличие пострадавших и оказание им первой помощи до прибытия медиков. Проверялась и электричка", - рассказал Иванов.

"Пострадавших было много, поэтому были запрошены дополнительные силы для оказания помощи", - добавил он.

Иванов отметил, что "паники никакой не было, наоборот, пассажиры сами пытались помогать друг другу". В первую очередь помощь оказывали людям, получившим травмы.

"Эвакуация была организована четко", - подчеркнул он. Помощь оказывали и проводники в вагонах.

Пострадавшие и госпитализированные

В поезде в момент столкновения находились более 450 человек, сообщили следователи.

"В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде — машинист, его помощник и два контролера", — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Татьяна Морозова.

Центральная пригородная пассажирская компания в свою очередь сообщила, что в электричке находились 20 человек, но никто из них не пострадал. По предварительной информации РЖД, в хвосте электропоезда пассажиров не было. Всех их доставили до ближайшей станции Кунцево.

По данным следствия, в результате столкновения были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.

В РЖД приводили также предварительные данные о 50 пассажирах, обратившихся за медицинской помощью.

Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что были госпитализированы 12 человек, в том числе шесть в тяжелом состоянии. "Спасателями совместно с медиками эвакуировано больше 20 человек, в настоящее время 12 человек находятся в стационаре, в том числе шесть из них — в тяжелом состоянии", — сказал он.

Представитель Всероссийского центра медицины катастроф Игорь Радченко позже рассказал, что в больницах остаются 12 человек. "За помощью обратились 28 человек, в том числе пять детей", — сказал он и добавил, что изначально врачи госпитализировали 13 человек, среди которых два ребенка.

"Один взрослый уже выписан, остаются госпитализированными 12 человек", — заключил Радченко.

МЧС опубликовало список 12 госпитализированных, десять из них в состоянии средней степени тяжести, состояние еще двух уточняется. Среди госпитализированных двое подростков.

Пучков сообщил, что среди пострадавших при столкновении поездов есть иностранцы. "По предварительным данным, есть пострадавшие и жители России, и ряда других стран", — сказал глава МЧС.

МИД и посольство Белоруссии в России сообщили, что отслеживают ситуацию со столкновением поездов.

Движение на месте столкновения было остановлено, однако в 5:25 по местному времени восстановлено. Все пассажиры, кроме госпитализированных, были эвакуированы в стационарные пункты размещения. Сам поезд после столкновения с электричкой был отбуксирован на Белорусский вокзал.

Тем временем Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения поезда и электрички в Москве, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Генеральной прокуратура РФ.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи со столкновением пригородного поезда с пассажирским поездом "Москва - Брест" на белорусском направлении железной дороги", - сообщили в Генпрокуратуре.

Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было доложено об этом инциденте", — сказал он.

"Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии", — продолжил Песков.

Он добавил, что Путин поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации.

Источники: РИА Новости, ТАСС, Интерфакс