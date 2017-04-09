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В центре Осло был произведен контролируемый взрыв предмета, похожего на бомбу. Об этом сообщает норвежская полиция.

Подозрительный предмет был обнаружен в районе Гронланд, который сразу же был оцеплен полицией.

По словам официального представителя, сложно сказать, было ли взрывчатое вещество в этом предмете, однако контролируемый взрыв был мощнее, чем предполагал объем использованной полицией взрывчатки.

Полиция в Осло находится в состоянии повышенной готовности, после того, как в пятницу, в Стокгольме произошло террористическое нападение.

Напомним, в пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens.

Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

Власти Стокгольма назвали произошедшее терактом. В пятницу вечером полиция задержала подозреваемого в преступлении. В субботу правоохранители заявили, что злоумышленнику 39 лет, он из Узбекистана.