В мире |

Два взрыва прогремели в египетском городе Танта к северу от Каира. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным СМИ, первый взрыв произошел внутри коптского храма Мар-Гиргис. Сначала сообщалось о том, что взрывное устройство привел в действие смертник, позднее поступила информация, что под скамейкой оставили сумку со взрывчаткой.

Photo from the scene in #Tanta #egypt death toll reported risen to 13 & over 40 wounded. pic.twitter.com/tHFNYcsa5E

Первоначально поступала информация о пяти погибших и 42 раненых, однако затем телеканал eXtranews сообщил, что жертвой ЧП стал 21 человек. При это власти провинции Гарбия, административным центром которого является Танта, ранее заявили, что "известно о 15 погибших и свыше 40 пострадавших". Весь примыкающий к церкви район оцеплен полицией.

По информации телеканала, второй взрыв произошел возле тренировочного центра МВД. Однако информация о жертвах в результате второго ЧП пока не поступала.

9 апреля христиане отмечают Вербное воскресенье, и на службу в церквях собирается много народа.

В декабре 2016 года в церкви святого Петра на территории коптского соборного комплекса в каирском районе Аббасия был совершен теракт. Тогда жертвами взрыва стали 26 человек, около 50 получили ранения.

Самому храму, построенному в начале XX века над усыпальницей премьер-министра Египта Бутроса Гали-паши, деда бывшего генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса Гали, был нанесен серьезный ущерб. После этого власти заявили о значительном усилении мер безопасности вокруг всех христианских храмов в стране.

#Egypt: The number of injured in #Tanta Church bombing exceeds 40 according to the governor of #Gharbeia. #PalmSunday. @RudawEnglish pic.twitter.com/K0ooVJ0nqZ