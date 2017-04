В мире |

Взрывы прогремели в двух церквях в египетских городах Танта и Александрия в Вербное воскресенье. Власти считают произошедшее терактом.

Одно взрывное устройство сработало в коптской церкви "Мар Гиргис" городе Танта в провинции Гарбия. По данным СМИ, при этом взрыве погибли 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения. Позже еще один взрыв прогремел в Александрии.

Mısır, Tanta'da bir kilisede bombalı saldırı yaşandı .

En az 13 ölü, 25 yaralı var. #Mısır pic.twitter.com/wJOWhK7O6i — EL-MELHAMETU’L-KUBRA (@MusLimKurdi56) 9 апреля 2017 г.

Бомба большой мощности была заложена на первом этаже церкви "Мар Гиргис" в зале для молящихся, сообщает портал "Дот Маср" со ссылкой на источник в органах безопасности.

5 killed, 42 injured in bombing near church in #Egypt.

Church attack in #Tanta, came hours before visit of the Pope of the Vatican to #Egypt — Hamosh (@Hamosh84) 9 апреля 2017 г.

Взрыв устроил террорист-смертник, передает портал "Аль-Ахрам" со ссылкой на очевидцев. По их словам, человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках зашел в церковь, прошел до первого ряда и сразу привел в действие пояс смертника.

Полиция оцепила район взрыва, изъяла записи с видеокамер. Сообщается, что силам безопасности удалось задержать подозреваемого, его сейчас допрашивают.

Премьер-министр Египта Шериф Исмаил назвал взрыв терактом.

Несколько часов спустя стало известно о взрыве у дверей церкви в Александрии. Там погиб полицейский и пострадали еще трое стражей порядка и трое гражданских, сообщают египетские СМИ. По данным телеканала "Он-ТВ", полицейский погиб при задержании смертника, который пытался пройти в церковь. Террорист был вынужден подорвать себя у двери.

По сведениям СМИ, в церкви мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй, но он не пострадал.

Кроме того, сообщалось, что еще одно взрывное устройство сработало в районе тренировочного центра полиции в Танте. Там, по данным СМИ, погиб полицейский. При этом некоторые СМИ опровергают информацию об этом взрыве.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Танте. При этом он выразил уверенность, что, "действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию".

Соболезнования также выразили премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Европарламента Антонио Таяни, Папа Римский Франциск, МИД Турции.