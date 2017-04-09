В Египте прогремели два взрыва: погибли около 30 человек
Взрывы прогремели в двух церквях в египетских городах Танта и Александрия в Вербное воскресенье. Власти считают произошедшее терактом.
Одно взрывное устройство сработало в коптской церкви "Мар Гиргис" городе Танта в провинции Гарбия. По данным СМИ, при этом взрыве погибли 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения. Позже еще один взрыв прогремел в Александрии.
Mısır, Tanta'da bir kilisede bombalı saldırı yaşandı .— EL-MELHAMETU’L-KUBRA (@MusLimKurdi56) 9 апреля 2017 г.
En az 13 ölü, 25 yaralı var. #Mısır pic.twitter.com/wJOWhK7O6i
Бомба большой мощности была заложена на первом этаже церкви "Мар Гиргис" в зале для молящихся, сообщает портал "Дот Маср" со ссылкой на источник в органах безопасности.
5 killed, 42 injured in bombing near church in #Egypt.— Hamosh (@Hamosh84) 9 апреля 2017 г.
Church attack in #Tanta, came hours before visit of the Pope of the Vatican to #Egypt
Взрыв устроил террорист-смертник, передает портал "Аль-Ахрам" со ссылкой на очевидцев. По их словам, человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках зашел в церковь, прошел до первого ряда и сразу привел в действие пояс смертника.
Полиция оцепила район взрыва, изъяла записи с видеокамер. Сообщается, что силам безопасности удалось задержать подозреваемого, его сейчас допрашивают.
Премьер-министр Египта Шериф Исмаил назвал взрыв терактом.
MOMENT OF THE BLAST CAUGHT ON LIVE TV - St. George church in #Egypt's #Tanta on Palm Day— ARnews 1936 (@ARnews1936) 9 апреля 2017 г.
pic.twitter.com/pDDJ8GwU4e via @metesohtaoglu
Несколько часов спустя стало известно о взрыве у дверей церкви в Александрии. Там погиб полицейский и пострадали еще трое стражей порядка и трое гражданских, сообщают египетские СМИ. По данным телеканала "Он-ТВ", полицейский погиб при задержании смертника, который пытался пройти в церковь. Террорист был вынужден подорвать себя у двери.
По сведениям СМИ, в церкви мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй, но он не пострадал.
Кроме того, сообщалось, что еще одно взрывное устройство сработало в районе тренировочного центра полиции в Танте. Там, по данным СМИ, погиб полицейский. При этом некоторые СМИ опровергают информацию об этом взрыве.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Танте. При этом он выразил уверенность, что, "действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию".
Соболезнования также выразили премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Европарламента Антонио Таяни, Папа Римский Франциск, МИД Турции.
I want to, once again, send my condolences & prayers to the Copts in #Egypt. All minorities in Middle East are being attacked by #Islam pic.twitter.com/UASQtcg5Uh— Zvi Lando (@zlando) 9 апреля 2017 г.