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В Швеции в городе Гетеборг группа из 30 молодых людей напала на полицейский патруль, сообщает таблоид Expressen.

По данным издания, молодые люди стали забрасывать полицейских камнями, набранными на близлежащей строительной площадке. Кроме того, они бросили в сотрудников полиции несколько бутылок с зажигательной смесью.

Отмечается, что один полицейский пострадал после удара камнем в грудь. Патрульные вызвали подкрепление, в том числе полицейский вертолет.

Представитель полиции Стефан Густафссон рассказал, что ни один из участников атаки не был арестован, так как все молодые люди прятали свои лица.

Причины нападения пока неизвестны.

Как уже сообщалось, 7 апреля водитель грузовика въехал в толпу людей на площади Сергельсторг в центре Стокгольма. Автомобиль врезался в универмаг, после чего загорелся. По последним данным, погибли четыре человека, еще 10 пострадали.