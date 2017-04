В мире |

В Нидерландах прошли демонстрации в поддержку гей-пары, подвергшейся на прошлой неделе нападению за то, что держались на людях за руки.

Массовые акции состоялись в Арнеме, где произошел инцидент, а также в Гааге, Эйндховене и Амстердаме. В Арнеме на улицы вышли около двух с половиной тысяч человек с флагами цветов радуги.

#HandinHand walking #proud & free in #amsterdam ! That should be normal all over #netherlands #europe #world ️ pic.twitter.com/nYkkiBwzE6

Proud to live in Arnhem. Today was amazing and important. #handinhand #proudarnhem pic.twitter.com/vntQeqwPCB

"Вы буквально вытащили нас из этой ужасной недели", - сказал один из потерпевших, Яспер Верн-Севратан, благодаря людей, пришедших поддержать их. Его партнер Ронни Севратан-Верн, которому выбили зубы ударом болтореза, не смог сдержать слез.

Многие голландцы, протестуя против гомофобии и выражая солидарность с жертвами избиения, разместили в соцсетях собственные фото, на которых они держатся за руки. Сделались популярны хэштеги #handinhand и #allemannenhandinhand (все держимся за руки).

#handinhand #allemannenhandinhand



Fight hate with love. No hater will love you but the rest of the world will know who is the idiot! pic.twitter.com/d5zsmdJvrv