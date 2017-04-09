В мире |

В Нидерландах прошли демонстрации в поддержку гей-пары, подвергшейся на прошлой неделе нападению за то, что держались на людях за руки.

Массовые акции состоялись в Арнеме, где произошел инцидент, а также в Гааге, Эйндховене и Амстердаме. В Арнеме на улицы вышли около двух с половиной тысяч человек с флагами цветов радуги.

"Вы буквально вытащили нас из этой ужасной недели", - сказал один из потерпевших, Яспер Верн-Севратан, благодаря людей, пришедших поддержать их.

Его партнер Ронни Севратан-Верн, которому выбили зубы ударом болтореза, не смог сдержать слез.

Многие голландцы, протестуя против гомофобии и выражая солидарность с жертвами избиения, разместили в соцсетях собственные фото, на которых они держатся за руки. Сделались популярны хэштеги #handinhand и #allemannenhandinhand (все держимся за руки).

Omdat liefde (&zorg) voor en van iedereen is. #allemannenhandinhand.Chirurg @JelleRuurda hand in hand met verpleegkundig sp. Carlo Schippers pic.twitter.com/n4tu8ehTNI — Cancer Center UMCU (@cancercenterumc) 5 апреля 2017 г.

Двое врачей из клиники в Утрехте разместили в интернете свое фото с подписью: "Любовь и добро для всех"

Пять подростков, совершивших нападение, сдались полиции и в четверг предстали перед судьей.