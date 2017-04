В мире |

В Нидерландах прошли демонстрации в поддержку гей-пары, подвергшейся на прошлой неделе нападению за то, что держались на людях за руки.

Массовые акции состоялись в Арнеме, где произошел инцидент, а также в Гааге, Эйндховене и Амстердаме. В Арнеме на улицы вышли около двух с половиной тысяч человек с флагами цветов радуги.

Proud to live in Arnhem. Today was amazing and important. #handinhand #proudarnhem pic.twitter.com/vntQeqwPCB