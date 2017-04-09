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В субботу вечером, в городе Свебодзице на юге Польши обвалился многоквартирный дом. Под обломками погибли шесть человек, в том числе двое детей, сообщают официальные источники.

По словам пожарных, рухнули два этажа. Идет спасательная операция, из-под завала уже удалось спасти несколько человек.

По данным радиостанции Radio Poland, в обвалившемся здании зарегистрированы 18 жильцов.

Как указал представитель пожарной службы в интервью агентству "Франс-пресс", причиной трагедии, скорее всего, стал взрыв бытового газа.

Как сообщает РИА Новости, дом, в котором произошел взрыв, получил сильные повреждения. Обломки камней повредили несколько припаркованных рядом автомобилей.

Соболезнования близким жертвам катастрофы выразили премьер Польши Беата Шидло и президент республики Анджей Дуда. Вечером Шидло лично прибыла на место трагедии. Вместе с ней приехал министр внутренних дел Мариуш Блащак.