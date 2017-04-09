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Три квартиры разрушены, 10 частично пострадали из-за взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Таганроге Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, в одной из квартир на пятом этаже жилого дома по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате которого двое погибли и три человека, по данным областной прокуратуры, пострадали. Источник в экстренных службах Ростовской области ранее сообщил РИА Новости, что взрывом повреждены 12 квартир.

"В результате взрыва три квартиры разрушены, 10 частично пострадали. Проводятся работы по оценке устойчивости здания с помощью системы МЧС России "Стрела-П", проводятся работы по спилке деревьев для обеспечения подъезда спецтехники к пострадавшим участкам дома, организован вывоз строительного мусора", — сказал собеседник агентства.

По его словам, 64 жильцам дома, которых временно разместили в детском саду, предложили переместиться в гостиницу. Транспорт для переезда также организован.