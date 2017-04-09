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Отмена визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву говорит о фундаментальном непонимании Лондоном происходящего в Сирии, считают в российском МИД.

Напомним, накануне Джонсон заявил, что отменяет намеченный на 10 апреля визит в Россию в связи с "фундаментальным изменением ситуации в связи с событиями в Сирии".

"Судя по заявлениям Джонсона, в настоящее время у него иные приоритеты, а именно - обсуждение с партнерами по "семерке" ситуации в Сирии и "российской поддержки режима Асада". Налицо фундаментальное непонимание либо незнание происходящего в Сирии, усилий России по урегулированию этого кризиса, а также предназначения дипломатии в принципе", — говорится в комментарии департамента информации и печати.

Как отмечает МИД РФ, одной из тем переговоров в Москве должно было стать состояние российско-британских отношений, "по сути загнанных британской стороной в тупик".

По мнению российского внешнеполитического ведомства, все это лишь подтверждает, что Великобритания остается "в тени своих стратегических партнеров" и не имеет реальной возможности влиять на международные дела.

"Не считаем, что диалог с Лондоном нам нужен больше, чем ему самому", — заключили в российском министерстве.

Как уже сообщалось, в ночь на 7 апреля американские ВМС выпустили по сирийской авиабазе Шайрат 59 крылатых ракет "Томагавк". Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о ракетном ударе в ответ на химическую атаку в Идлибе, в которой Вашингтон бездоказательно обвиняет Дамаск.

Президент России Владимир Путин назвал действия США агрессией против суверенного государства. Позже Москва приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирии.