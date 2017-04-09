СМИ: Тиллерсон "везет" в Москву ультиматум (21)

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В мире | 9 апреля 2017 года, 16:22

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время предстоящего визита в Москву потребует, чтобы Россия отказалась от поддержки сирийского лидера Башара Асада, пишет британская газета The Sunday Times без указания источников.

По данным издания, Тиллерсон собирается представить доказательства того, что в Кремле знали о причастности сирийских властей к химической атаке в Идлибе.

Госсекретарь может обвинить Кремль в том, что он нарушил обязательства по соглашению 2013 года, и заявить, что Москва не выполнила обязательства, связанные с ликвидацией химического оружия, утверждает газета.

Такие требования к российскому президенту являются частью совместного плана Великобритании и США по Сирии. Также Лондон и Вашингтон собираются начать процесс передачи власти в Сирии, сообщает The Sunday Times.

Визит госсекретаря США в Москву запланирован на 11-12 апреля. Как уже сообщалось, в субботу глава британского МИДа Борис Джонсон отменил визит в Россию, заявив, что Тиллерсон представит общую позицию стран G7.

Источник: РИА Новости
Комментарии 21
Коловрат1 час назад
Требования?)) Что они там курят? Явно что-то химическое)) А свои ультиматумы засуньте себе в задний проход!
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ёклмн1 час назад
А тем временем...,4 января 2016 года организацией по уничтожению химического оружия при ООН (ОЗХО),было заявлено,что всё химическое оружие Сирии было вывезено и уничтожено,последняя партия уничтожена в Техасе(США) в 2014 году...Только факты...
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Крик1 час назад
Ультиматум млять??? Его бы в "Матросскую тишину" для начала, а потом по этапу Тайгу осваивать, но если с миллиардами приедет, можно тогда за асфальтоукладчик оператором.
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