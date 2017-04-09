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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время предстоящего визита в Москву потребует, чтобы Россия отказалась от поддержки сирийского лидера Башара Асада, пишет британская газета The Sunday Times без указания источников.

По данным издания, Тиллерсон собирается представить доказательства того, что в Кремле знали о причастности сирийских властей к химической атаке в Идлибе.

Госсекретарь может обвинить Кремль в том, что он нарушил обязательства по соглашению 2013 года, и заявить, что Москва не выполнила обязательства, связанные с ликвидацией химического оружия, утверждает газета.

Такие требования к российскому президенту являются частью совместного плана Великобритании и США по Сирии. Также Лондон и Вашингтон собираются начать процесс передачи власти в Сирии, сообщает The Sunday Times.

Визит госсекретаря США в Москву запланирован на 11-12 апреля. Как уже сообщалось, в субботу глава британского МИДа Борис Джонсон отменил визит в Россию, заявив, что Тиллерсон представит общую позицию стран G7.