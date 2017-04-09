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Погибший в результате нападения полицейский Кит Палмер будет удостоен высокой государственный почести: в воскресенье гроб с его телом привезут в Вестминстерский дворец, где он простоит 24 часа. Похороны состоятся в понедельник.

Гроб с телом полицейского будет доставлен в часовню "Святой Марии Андеркрофт". Это очень редкая почесть, для которой требуется согласие королевы. Такие почести обычно оказывают высокопоставленным политикам, в частности, ее удостоилась бывший премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер.

В понедельник тело Кита Палмера перевезут в Кафедральный собор Саутворка, где состоятся официальные полицейские похороны.

48-летний Кит Палмер скончался от полученных ножевых ран. Он прослужил в полиции 15 лет, а всего в вооруженных силах - более 25 лет. Палмер был женат, у него осталась 5-летняя дочь.

Как уже сообщалось, 22 марта 52-летний Халид Масуд умышленно сбил на машине нескольких человек на Вестминстерском мосту, а затем врезался в ограду Вестминстерского дворца, вышел из автомобиля и набросился с ножом на охранявшего британский парламент полицейского Палмера, нанеся ему несколько тяжелых ранений, оказавшихся смертельными. После этого сам Масуд был застрелен другим полицейским.

В четверг число жертв нападения Халида Масуда возросло до 5 человек, после того как в больнице скончалась 31-летняя румынка Андрея Кристя, упавшая в результате наезда в реку Темзу и получившая серьезные травмы.

Другие погибшие на мосту - это преподавательница лондонского колледжа Айша Фрейд, турист из США Курт Кокрейн и британский пенсионер Лесли Родс. Также, в результате данного теракта, ранения получили по меньшей мере 40 человек.