Теракт в Вербное воскресенье: в церквях Египта прогремели взрывы (1)

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В мире | 9 апреля 2017 года, 17:36

Вербное воскресенье, которое также называют Пальмовым, омрачилось взрывами в коптских церквях в египетских городах Тампа и Александрия. СМИ сообщают о десятках погибших и раненых. По предварительным данным, взрывы устроили смертники. Власти Египта назвали случившееся терактом.

Взрыв в Танте

Первый взрыв прогремел в церкви "Мар Гиргис" в городе Танта в провинции Гарбия. По данным СМИ, при этом погибли 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения.

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Бомба большой мощности была заложена на первом этаже церкви "Мар Гиргис" в зале для молящихся, сообщает портал "Дот Маср" со ссылкой на источник в органах безопасности.

По словам очевидцев, взрыв устроил террорист-смертник — человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках зашел в церковь, прошел до первого ряда и сразу привел в действие пояс смертника.

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Праздничное богослужение в церкви транслировалось по телевидению, в момент взрыва трансляция прервалась.

Полиция оцепила район взрыва, изъяла записи с видеокамер. Сообщается, что силам безопасности удалось задержать подозреваемого, его сейчас допрашивают.

Кроме того, сообщалось, что еще одно взрывное устройство сработало в районе тренировочного центра полиции в Танте. Там, по данным СМИ, погиб полицейский. При этом некоторые СМИ опровергают информацию об этом взрыве.

Что произошло в Александрии

Несколько часов спустя стало известно о еще одном взрыве — в городе Александрия. Здесь террорист-смертник подорвался у дверей кафедрального собора, в котором, по данным СМИ, мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй — там расположена его резиденция.

​​При этом взрыве погибли 13 человек, в том числе трое полицейских, еще около 40 человек получили ранения. Все погибшие при обеих атаках — египтяне, иностранцев среди них нет.

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Жертв могло бы быть намного больше, но один из полицейских задержал смертника у входа в церковь, и тот был вынужден подорваться в дверях. Пользователи в Twitter размещают фото полицейского со словами сочувствия.

Через несколько минут прогремел еще один взрыв — на прилегающей к собору улице Шухада.

Ответственность за атаки смертников взяла на себя группировка "Исламское государство".

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Мир соболезнует Египту

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о срочном созыве Совета по национальной обороне. Кроме того, глава Египта приказал открыть военные госпитали для приема пострадавших.

Премьер-министр Шериф Исмаил назвал взрыв в церкви терактом.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Египте.

"Преступление, совершенное в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако уверен, что они не достигнут своих преступных целей. Действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию", — говорится в телеграмме российского лидера.

Папа Римский Франциск завершил праздничное богослужение на площади Святого Петра в Ватикане словами сочувствия в связи со взрывами в Египте. "Господи, обрати сердца тех людей, которые сеют террор, насилие и смерть, а также сердца тех, кто занимаются торговлей оружием", — сказал он.

Соболезнования выразил и председатель Европарламента Антонио Таяни. "Мои мысли с жертвами нападения на коптов-христиан в Танте. Убийство во имя бога — это убийство против божьей воли", — написал он в своем Twitter.

С осуждением теракта выступили также МИД Турции и власти Австрии.

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
Muslim15 минут назад
Агентуры заинтересованы в надуманном и искусственом конфликте, который никогда не имел места на этих землях для дескредитации исламско-христианских отношений. Особенно, когда это исконные общины этих стран, которым мусульмане по пакту "Людей Защиты" в Шариате обязаны обеспечивать протекторат.

Теперь у лидера хунты появится повод закрутить гайки и закрыть ещё пару исламских движений, которые по-сути к ИГ и этому теракту не будут иметь отношение.

А дураки опять будут нести бред в СМИ о "противостоянии миров"...
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