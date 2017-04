В мире |

Вербное воскресенье, которое также называют Пальмовым, омрачилось взрывами в коптских церквях в египетских городах Тампа и Александрия. СМИ сообщают о десятках погибших и раненых. По предварительным данным, взрывы устроили смертники. Власти Египта назвали случившееся терактом.

Взрыв в Танте

Первый взрыв прогремел в церкви "Мар Гиргис" в городе Танта в провинции Гарбия. По данным СМИ, при этом погибли 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения.

Бомба большой мощности была заложена на первом этаже церкви "Мар Гиргис" в зале для молящихся, сообщает портал "Дот Маср" со ссылкой на источник в органах безопасности.

По словам очевидцев, взрыв устроил террорист-смертник — человек 30-35 лет в коричневом пиджаке и галстуке, черных ботинках зашел в церковь, прошел до первого ряда и сразу привел в действие пояс смертника.

Праздничное богослужение в церкви транслировалось по телевидению, в момент взрыва трансляция прервалась.

Полиция оцепила район взрыва, изъяла записи с видеокамер. Сообщается, что силам безопасности удалось задержать подозреваемого, его сейчас допрашивают.

Кроме того, сообщалось, что еще одно взрывное устройство сработало в районе тренировочного центра полиции в Танте. Там, по данным СМИ, погиб полицейский. При этом некоторые СМИ опровергают информацию об этом взрыве.

Что произошло в Александрии

Несколько часов спустя стало известно о еще одном взрыве — в городе Александрия. Здесь террорист-смертник подорвался у дверей кафедрального собора, в котором, по данным СМИ, мог находиться патриарх коптской церкви Теодор Второй — там расположена его резиденция.

DEVELOPING: 6 killed, dozens injured in #Alexandria church blast - media https://t.co/DOGBB62Mo4 by #PhilDeCarolis via @c0nvey pic.twitter.com/wSsYjpZ6Ke

​​При этом взрыве погибли 13 человек, в том числе трое полицейских, еще около 40 человек получили ранения. Все погибшие при обеих атаках — египтяне, иностранцев среди них нет.

Жертв могло бы быть намного больше, но один из полицейских задержал смертника у входа в церковь, и тот был вынужден подорваться в дверях. Пользователи в Twitter размещают фото полицейского со словами сочувствия.

.@akhbar This is the Egyptian policeman who prevented suicide bomber from entering #Alexandria church. Sadly he died but saved many lives. @akhbar pic.twitter.com/bmgqWhczVQ