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Задержанного в пятницу вечером 39-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека, зовут Рахмат Акилов, сообщает шведская газета Expressen.

Полиция имя задержанного не называет, однако ранее на пресс-конференции в Стокгольме говорилось, что подозреваемый ходатайствовал в 2014 году о получении вида на жительство в Швеции, в июне 2016 года ему был дан отказ, в феврале миграционная служба Швеции передала дело в полицию для высылки из страны, с тех пор 39-летний гражданин Узбекистана находился в розыске.

Фото: thesun.co.uk

Полиция Стокгольма задержала двух человек по подозрению в совершении теракта. Второго задержали в воскресенье утром. Подробностей о нем пока нет.

В пятницу в 14.53 по местному времени (в 15.53 по латвийскому времени) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма.

Грузовик остановился, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups и было похищенo. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно.