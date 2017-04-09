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17-летний россиянин задержан норвежскими правоохранителями по делу о подозрительном предмете, оставленном в центре Осло, сообщила на пресс-конференции представитель полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг.

"Задержанным по делу об обнаружении в центре Осло предмета, напоминающего бомбу, в ночь на воскресенье является 17-летний российский гражданин, который живет в Осло. Молодой человек приехал в Норвегию в 2010 году", — рассказала на пресс-конференции Аалинг.

Пока мужчина обвиняется в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

Как уже сообщалось, в субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного мужчину, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв коробки размером 30 на 30 сантиметров.

Сразу после этого полиция затруднилась предположить, содержалось ли в предмете взрывчатое вещество, но отметила, что звук во время подрыва был громче, чем можно было ожидать от устройства, которое использовали взрывотехники. О гражданстве задержанного ранее не сообщалось.