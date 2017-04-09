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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал развернуть войска по всей стране после серии терактов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации египетского лидера.

По последним данным, в результате взрывов в двух египетских церквях погибли 43 человека.

"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси, верховный главнокомандующий вооруженными силами, приказал незамедлительно развернуть подразделения вооруженных сил и оказать помощь гражданской полиции в обеспечении [охраны] жизненно важных объектов во всех провинциях республики", — говорится в заявлении.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, сегодня, в Вербное воскресенье в коптских церквях в египетских городах Тампа и Александрия прогремели взрывы. СМИ сообщают о десятках погибших и раненых. По предварительным данным, взрывы устроили смертники. Ответственность за атаки смертников взяла на себя группировка "Исламское государство".