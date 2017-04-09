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Несколько десятков тысяч человек в воскресенье вышли на "манифестацию любви" на площадь Сергельтсторг в центре Стокгольма неподалеку от места теракта.

Полицейские перенесли все цветы, принесенные ранее к оцеплению вокруг места теракта, на лестницу с одной стороны площади. Они образовали три огромные квадратные клумбы. Среди букетов - записки скорбящих людей, шведские флаги.

В память о жертвах теракта прошла минута молчания - ровно в 14:53. Именно в это время был совершен теракт на улице Дроттнинггатан. Люди стояли обнявшись.

Выступавшие говорили о скорби и единении в минуты испытаний, о том, что "сегодня все мы - жители Стокгольма".

"Террор никогда не победит. Вместо этого мы будем вспоминать открытость, которая присуща нашему городу", - отметила мэр шведской столицы Карин Ваннгорд.

Как уже сообщалось, в пятницу угнанный грузовик, принадлежащий компании Spendrups, совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, ранены 15 человек, четверо погибли. По делу о теракте прокуратура задержала двоих человек, в том числе предполагаемого исполнителя, 39-летнего выходца из Узбекистана. Полиция допрашивает еще троих человек.