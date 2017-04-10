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США неожиданно развернули ударную группу ВМС во главе с авианосцем Carl Vinson в сторону Корейского полуострова, сообщает портал rt.com, со ссылкой на агентство "Рёнхап".

Как сообщается, группа американских кораблей двигавшаяся по направлению из Сингапура к Австралии неожиданно изменила курс и направилась к Корейскому полуострову.

Отмечается, что в группу входит авианосец Carl Vinson, два эсминца и крейсер с ракетами на борту.

Ранее в Совфеде предупредили, что отправка ударной группы ВМС США к берегам Южной Кореи может подтолкнуть власти КНДР к необдуманным действиям.

В начале марта Северная Корея запустила несколько ракет с целью отработки нанесения ударов по американским базам в Японии. Испытания совпали с проведением совместных военных учений Южной Кореи и США.

Впоследствии Трамп заявил, что "Северная Корея очень плохо себя ведет", а госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил военных мер со стороны Вашингтона в адрес Пхеньяна в случае угрозы Южной Корее и размещенным там американским войскам.

С начала 2016 года Северная Корея запустила более 20 баллистических ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.