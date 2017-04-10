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Власти Пекина пообещали денежное вознаграждение жителям города, которые смогут рассказать о деятельности иностранных шпионов. Муниципальное бюро государственной безопасности Пекина объявило о запуске горячей линии для осведомителей, которые могут рассчитывать на денежные премии в размере до 70 000 евро в зависимости от важности переданной информации, сообщает русская служба ВВС.

"Пекин - основная цель для проведения зарубежными разведслужбами и другими враждебными силами операций, связанных с внедрением агентов, подрывной деятельностью, провоцированием конфликтов и кражей информации", - говорится в сообщении ведомства.

Власти сообщили, что не будут наказывать осведомителей за ошибки, однако будут бороться с ложными доносами.

В прошлом году чиновники запустили кампанию, призывающую к бдительности в связи с работой иностранных разведслужб. Она включала в себя предупреждение о риске вступить в романтические отношения с иностранным шпионом, который попытается выведать секретную информацию. Как передает South China Morning Post, национальная горячая линия для сообщений о шпионской деятельности была создана еще два года назад.