В мире |

Сын президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший - напомнил американским звездам шоу-бизнеса, что они собирались покинуть страну, если республиканец одержит победу на прошлогодних выборах. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Twitter, отвечая на замечание одного из блогеров.

Тот написал: "Французские знаменитости, поддерживающие левых, говорят, что они переедут в Канаду, если лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен победит на выборах. Где же я мог уже это слышать?"

Трамп-младший немедленно ответил на этот вопрос. "Я все еще жду, когда все эти знаменитости, которые обещали сделать то же самое, уедут!!!" - написал сын президента США.

I'm still waiting for all those celebs here, who promised to do the same, to go!!! #maga https://t.co/jgMVFj0I0f