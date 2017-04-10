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Актриса Эмма Стоун ответила 17-летнему американскому подростку Джейкобу Стауденмайеру, который записал клип в стиле мюзикла "Ла-Ла Ленд", чтобы пригласить ее на выпускной. Артистка вежливо отказала школьнику, передает The Independent.

"Джейкоб, спасибо за самое великолепное предложение, которое мне когда-либо делали. Я не могу описать, насколько была польщена и как сильно улыбалась, когда смотрела твое прекрасно срежиссированное видео", — отметила Стоун в своем послании.

Актриса подчеркнула, что не сможет приехать на праздник Стауденмайера, потому что работает в Лондоне. Стоун добавила, что школьник напомнил ей Райана Гослинга.

6 апреля Стауденмайер опубликовал музыкальное видео, в котором пригласил Стоун на выпускной. Он переделал композицию Another Day of Sun из "Ла-Ла Ленда".

"Говорят, что я похож на Райана Гослинга, и, может быть, это преувеличение", — спел школьник.

"Ла-Ла Ленд" — мюзикл режиссера Дэмьена Шазелла с Гослингом и Стоун в главных ролях. Лента получила шесть "Оскаров", пять премий BAFTA и семь "Золотых глобусов".