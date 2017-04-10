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Поисковик Google создал дудл в честь 80-летия русской поэтессы Беллы Ахмадулиной, которое отмечается в понедельник, 10 апреля.

Ахмадулина – поэтесса, писательница, переводчица. Она родилась 10 апреля 1937 года в Москве, скончалась 29 ноября 2010 года в Переделкине.

Ранее сообщалось, что в издательстве «Молодая гвардия» выходит книга Марины Завады и Юрия Куликова «Белла. Встречи вослед». Это произведение — беседы с близкими Ахмадулиной людьми. Собеседниками авторов стали Марина Влади, Михаил Шемякин, Азарий Плисецкий. Отрывок из книги — интервью с писателем Владимиром Войновичем — публиковала «Газета.Ru».

В марте Google отметил дудлом 145-летие русского театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева.