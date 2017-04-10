В мире |

Исследовательская платформа Dalia составила рейтинг стран любителей котов и кошек. Согласно результатам, лидирующую позицию заняла Россия, а последнее место - Южная Корея.

"Согласно результатам нашего опроса,- пишет источник ,- большинство россиян (59%) держат дома кошку. Это более чем на 10 пунктов больше, чем в любой другой из 52 стран из нашего опроса".

"Удивлены? Не стоит удивляться",- продолжают они.

Столь всепоглощающую любовь к пушистым они объяснили исторической закономерностью, ведь "кошки были вознесены на пьедестал еще со времен правления Императрицы Елизаветы в 18 веке, когда их селили во дворцах за их ловкость и умение ловить мышей. В настоящее время в Эрмитаже проживает около 70 кошек, на радость администрации музея, его сотрудникам и посетителям".

Вторая строчка в рейтинге за украинцами. Третьи - американцы.

Стоит отметить, Латвия и вовсе отсутствует в этой рейтинге стран любителей котов и кошек.

Источник: ru-open.livejournal.com