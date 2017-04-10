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По результатам исследования Ernst & Young (EY), опубликованного на сайте компании, в списке стран с наиболее коррумпированным бизнесом Украина вышла на первое место. Латвия же занимает в этом рейтинге 22 строчку.

В предыдущем рейтинге, составленном в 2015 году, Латвия располагалась на 19-м месте, Украина — на седьмом.

Подавляющее большинство опрошенных организацией представителей украинского бизнеса (88 процентов) считают, что проблема коррупции и взяточничества широко распространена в их стране.

На втором и третьем месте списка расположились Кипр и Греция (82 и 81 процента). Россия с 66 процентами заняла 16-е место.

В конце состоящего из 41 страны рейтинга оказались Финляндия, Норвегия и Дания. В последней только шесть процентов респондентов считают проблему коррупции существенной.

Стоит отметить, что Литва в этом рейтингу занимает 24 место, Эстония - 30-е.

Результаты исследования показали, что молодое поколение в большинстве стран относится к коррупции более терпимо. Около 73 процентов представителей поколения Y (родившиеся после 1981 года) считают, что неэтичное поведение допустимо ради выживания бизнеса. Для поколения X (45-54 года) этот показатель составляет 49 процентов.