В мире |

Фото/скриншот Youtube

Глава Альметьевского района Татарстана Айрат Хайруллин разместил в своем Instagram клип-пародию на песню "Тает лед" группы "Грибы", которая за последнее время набрала большую популярность в сети. Ролик призывает жителей города и района выйти на уборку территории в рамках экологического двухмесячника.

Горожане оценили задумку городского главы, прокомментировав запись: "Очень круто!!))", "Супер!", "Видео - огонь".

Ранее хит "Грибов" спародировали московские таджики. Свою версию композиции записали авторы передачи "Вечерний Ургант", канал "360" и болельщики cборной России по футболу.

Напомним, оригинальный клип вышел 10 марта. С тех пор видео посмотрели более 40 миллионов человек.