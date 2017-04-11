В Турции произошел мощный взрыв (1)

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В мире | 11 апреля 2017 года, 11:24

Мощный взрыв прогремел в районе Баглар города Диярбакыр на юго-востоке Турции, сообщает агентство DHA.

На место происшествия прибывают полиция и машины скорой помощи. Сообщается о нескольких раненых. Официальной информации о ЧП пока нет.

В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой местные силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции.

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
незнайка58 минут назад
Кто объяснит в чём логика борьбы с сепаратизмом? Ну хотят курды, баски, ирландцы, малоросы и прчие народы создать своё государство - референдум и вперёд. Так нет, лучше годами пускать друг другу кровь калеча и убивая людей, но главное целостность государства, которое свои же граждане ненавидят и в трудную минуту подставят и предадут с удовольствием.
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