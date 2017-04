В мире |

Мощный взрыв прогремел в районе Баглар города Диярбакыр на юго-востоке Турции, сообщает агентство DHA.

На место происшествия прибывают полиция и машины скорой помощи. Сообщается о нескольких раненых. Официальной информации о ЧП пока нет.

В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой местные силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции.

#Turkey BREAKING | Explosion hits the city of #Diyarbakır , South-East the country pic.twitter.com/yMLzWp3eiu

#Turkey BREAKING | First footage of #Diyarbakır's explosion, targeting a police school and causing several injuries pic.twitter.com/eABnhitqOv