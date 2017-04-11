В Турции произошел мощный взрыв (1)
В мире | 11 апреля 2017 года, 11:24
Мощный взрыв прогремел в районе Баглар города Диярбакыр на юго-востоке Турции, сообщает агентство DHA.
На место происшествия прибывают полиция и машины скорой помощи. Сообщается о нескольких раненых. Официальной информации о ЧП пока нет.
В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой местные силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции.
#Turkey BREAKING | Explosion hits the city of #Diyarbakır, South-East the country pic.twitter.com/yMLzWp3eiu— dotemirates (@dotemirateseng) 11 апреля 2017 г.
#Turkey BREAKING | First footage of #Diyarbakır's explosion, targeting a police school and causing several injuries pic.twitter.com/eABnhitqOv— dotemirates (@dotemirateseng) 11 апреля 2017 г.
Источник: РИА Новости
Кто объяснит в чём логика борьбы с сепаратизмом? Ну хотят курды, баски, ирландцы, малоросы и прчие народы создать своё государство - референдум и вперёд. Так нет, лучше годами пускать друг другу кровь калеча и убивая людей, но главное целостность государства, которое свои же граждане ненавидят и в трудную минуту подставят и предадут с удовольствием.
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