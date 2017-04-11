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Мощный взрыв прогремел в районе Баглар города Диярбакыр на юго-востоке Турции, сообщает агентство DHA.

На место происшествия прибывают полиция и машины скорой помощи. Сообщается о нескольких раненых. Официальной информации о ЧП пока нет.

В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой местные силы безопасности неоднократно проводили антитеррористические операции.