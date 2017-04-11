На севере Франции сгорел лагерь мигрантов
Лагерь на севере Франции, в котором жили около полутора тысяч мигрантов, разрушен в результате пожара. Возгорание, по данным местных властей, началось во время драки между афганцами и курдами.
По меньшей мере 10 человек пострадали, еще шесть человек получили ранения ножом во время драки, после которой началось возгорания.
"Ничего не осталось, кроме кучи пепла", - заявил Мишель Лаланд, префект департамента Нор.
Мигранты были эвакуированы и будут отправлены в центры временного размышления, две школы неподалеку уже доступны, заявил Лаланд.
"Невозможно будет разместить палатки там, где они были раньше", - пояснил он.
В прошлом месяцев власти заявили, что лагерь будет демонтирован из-за беспорядков - в нем и раньше неоднократно происходили драки между мигрантами.
Французское северное побережье стало точкой притяжения для мигрантов, которые пытаются попасть в Британию.
Население лагеря резко выросло после расселения в октябре прошлого года лагеря "Джунгли" под Кале.
Переселение большого количества афганцев привело к усилению напряженности с курдами, живущими в лагере, передает агентство Франс пресс со ссылкой на чиновников и очевидцев.