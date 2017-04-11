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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка скорее всего повлияла на его решение запустить 59 ракет "Томагавк" по сирийской военной базе, сказал в интервью британской Telegraph ее брат, сын президента Эрик Трамп.

"Иванка - мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, что она сказала [отцу]: "посмотри, это ужасно", - сказал Эрик Трамп.

По его словам, и на Иванку, и на его отца вероятно повлияли кадры последствий применения химического оружия против жителей небольшого поселка Хан Шейхун, в результате чего погибли более 70 человек, многие из которых - дети.

"Нет ни одного приличного человека на Земле, который, увидев эти кадры, увидев, как детей обмывают из шлангов, чтобы у них перестала гореть кожа, не был бы глубоко потрясен тем, что там произошло", - сказал Эрик Трамп.

"В такие моменты мой отец действует. И, кстати, еще два года назад он вообще был против каких-либо действий в Сирии. Потом глава страны травит газом собственных людей. В какой-то момент Америка - как мировой лидер, как сверхдержава - должна начать действовать. И они так и сделали, получив большую поддержку от наших союзников, и мне кажется, это очень хорошо", - заявил сын президента.

Утром 4 апреля город Хан-Шейхун в Идлибе подвергся бомбардировке. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Жертвами распыления высокотоксичного газа зарин, по последним данным, стали 89 человек, в том числе 33 детей и 18 женщин. Оппозиционные активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации.

США ответили на химическую атаку через три дня после нападения на Идлиб, в ночь на 7 апреля. Два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.

Удар вызвал крайне негативную реакцию со стороны российских властей, сирийских властей, а также Ирана. Представители всех трех стран заявили, что удар служит интересам экстремистов из "Исламского государства".

В Кремле ракетный удар США по Сирии назвали агрессией против суверенного государства.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также возложил часть ответственности на Россию, заявив, что она служила гарантом неприменения Башаром Асадом химического оружия. Сегодня в Брюсселе министры иностранных дел "Большой семерки" выработают единую позицию по этому поводу. Не исключено введение против России новых санкций.