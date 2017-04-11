Сын Трампа подтвердил влияние Иванки на решение отца ударить по Сирии (5)

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В мире | 11 апреля 2017 года, 13:13

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка скорее всего повлияла на его решение запустить 59 ракет "Томагавк" по сирийской военной базе, сказал в интервью британской Telegraph ее брат, сын президента Эрик Трамп.

"Иванка - мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, что она сказала [отцу]: "посмотри, это ужасно", - сказал Эрик Трамп.

По его словам, и на Иванку, и на его отца вероятно повлияли кадры последствий применения химического оружия против жителей небольшого поселка Хан Шейхун, в результате чего погибли более 70 человек, многие из которых - дети.

"Нет ни одного приличного человека на Земле, который, увидев эти кадры, увидев, как детей обмывают из шлангов, чтобы у них перестала гореть кожа, не был бы глубоко потрясен тем, что там произошло", - сказал Эрик Трамп.

"В такие моменты мой отец действует. И, кстати, еще два года назад он вообще был против каких-либо действий в Сирии. Потом глава страны травит газом собственных людей. В какой-то момент Америка - как мировой лидер, как сверхдержава - должна начать действовать. И они так и сделали, получив большую поддержку от наших союзников, и мне кажется, это очень хорошо", - заявил сын президента.

Утром 4 апреля город Хан-Шейхун в Идлибе подвергся бомбардировке. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Жертвами распыления высокотоксичного газа зарин, по последним данным, стали 89 человек, в том числе 33 детей и 18 женщин. Оппозиционные активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации.

США ответили на химическую атаку через три дня после нападения на Идлиб, в ночь на 7 апреля. Два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.

Удар вызвал крайне негативную реакцию со стороны российских властей, сирийских властей, а также Ирана. Представители всех трех стран заявили, что удар служит интересам экстремистов из "Исламского государства".

В Кремле ракетный удар США по Сирии назвали агрессией против суверенного государства.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также возложил часть ответственности на Россию, заявив, что она служила гарантом неприменения Башаром Асадом химического оружия. Сегодня в Брюсселе министры иностранных дел "Большой семерки" выработают единую позицию по этому поводу. Не исключено введение против России новых санкций.

Источник: BBC Russian
Комментарии 5
Alex1 час назад
Как там хорошо Сатановский сказал - ох и развели Трампушку ,нашего Дональда ,как гуся ,вместе с его роднёй ,каким-то дешёвым "фильмиком" .Да думаю и клинтониху бы развели тоже .Главный вывод то ой как плох - все эти ООНанисты теперь всем по барабану ,не работает больше этот "театр мировой демократии" ,коль какая-то семейка решает за чаем ракетные удары ,причём плюёт даже на свой "конгресс".Ким Чен Ын совершенно прав получается
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Патриот 1 час назад
Во бля***дь семейка собралась! 59 томагавков пол Сирии должны были снести, но на следующий день возобновились полеты Сирийской авиации. Это означает что вылетели 59 а долетел один томагавк. 58 пропали безвести. Хреново пуляешь Трамп. Америка показала свою " мощь" и опозорилась. Американцы жирные шавки которые умеют только тявкать, как доходит до драки поджимают хвосты и позорно бегут визжя с поля боя. Не нюхал ты Трамп Российского пороха, вот как нюхнешь все свои амбиции засунешь себе своей дочки и сыну в задницу.
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Жека38 минут назад
Это проявление традиционного института иудейских невест?
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