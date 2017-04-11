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Глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил, что в ходе встречи G7, которая проходила в итальянском городе Лукка, не было принято решения о расширении санкций против России и Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Глава внешнеполитического ведомства Франции заявил о необходимости соблюдения режима прекращения огня в Сирии, которое будет регулироваться международным сообществом. Он также отметил, что все страны G7 выразили согласие, что ситуация в Сирии не может быть разрешена при нынешнем президенте Башаре Асаде.

Ранее глава МИД Италии Анджелино Альфано после встречи по Сирии на полях саммита G7 заявил, что Россия должна быть вовлечена в урегулирование сирийского конфликта. В свою очередь, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что на встрече с коллегами из стран G7 он предложит принять ультиматум по отношению к России.