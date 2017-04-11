США предъявили России ультиматум из-за Сирии (9)

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В мире | 11 апреля 2017 года, 15:32

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон предъявил России ультиматум из-за поддержки, оказываемой Москвой сирийскому режиму. Об этом сообщает Associated Press.

По словам госсекретаря, Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».

«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью этого будущего и играть важную роль или сохранить свой союз с этой группой, которая, по нашему мнению, не будет служить интересам России в долгосрочной перспективе», — сказан он.

Ранее 11 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом согласилась с тем, что сейчас существует «окно возможностей», чтобы убедить Россию разорвать отношения с Асадом.

Тиллерсон находится с визитом в Москве 11-12 апреля. Он проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог подтвердить, состоится ли в ближайшее время встреча госсекретаря с российским президентом Владимиром Путиным.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат. Приказ о выпуске 59 крылатых ракет отдал Трамп. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 9
Тьфу противно2 часа назад
Расправившись Асадом америка пойдёт дальше и дальше,северная Корея,Украина,Иран и т.д Этот ненасытный,кровожадный монстр в лице американского ВПК,будет требовать всё новых и новых жертв,втягивая в эту авантюру своих вассалов и кончится это большой войной,в которой не будет победителей.
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леший2 часа назад
не зря перекидывали войска в Прибалтику----ужо ВСЁ расписано и роли распределены===напоминает ультиматум Австро-Венгрии Белграду в 1914 году----даже если выполнить ультиматум, то всё равно война неизбежна---надо сохранить России лицо и послать нахер всю эту США и здравомыслящих марионеток
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Патриот 2 часа назад
Путин вам покажет ультиматум! Отсо****те у пьного ёжика. Нестриженый глупый пудель Трамп подвязанный на поводок у фашингтона, скоро заскулит от удара ногой в клювик. Не валяй дурака Америка!
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