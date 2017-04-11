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Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон предъявил России ультиматум из-за поддержки, оказываемой Москвой сирийскому режиму. Об этом сообщает Associated Press.

По словам госсекретаря, Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».

«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью этого будущего и играть важную роль или сохранить свой союз с этой группой, которая, по нашему мнению, не будет служить интересам России в долгосрочной перспективе», — сказан он.

Ранее 11 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом согласилась с тем, что сейчас существует «окно возможностей», чтобы убедить Россию разорвать отношения с Асадом.

Тиллерсон находится с визитом в Москве 11-12 апреля. Он проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог подтвердить, состоится ли в ближайшее время встреча госсекретаря с российским президентом Владимиром Путиным.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат. Приказ о выпуске 59 крылатых ракет отдал Трамп. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб.