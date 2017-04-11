В мире |

Президент России Владимир Путин заявил, что ему "скучно" слышать обвинения в адрес России и Сирии в связи с химической атакой в сирийском Идлибе.

"Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали", - сказал Путин.

По его словам, ситуация с химической атакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда США начали военную кампанию в Ираке.

"Это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете Безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене", - сказал российский президент по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттарелла.

По его словам, у России также есть данные о готоващихся провокациях против нынешних властей Сирии.

"У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти", - добавил он.

По словам президента, Россия планирует обратиться в международные структуры с целью добиться расследования того, было ли использовано химоружие, и если было, то какой стороной.

"Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления", - сказал Путин.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не смогла предотвратить химическую атаку в Сирии, унесшую жизни 89 человек на прошлой неделе. Во вторник Тиллерсон прибывает в Москву для встреч с российским руководством. Однако, как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в графике Путина встречи с Тиллерсоном нет.

Суть обвинений

Утром 4 апреля район Хан-Шейхун в Идлибе подвергся бомбардировке. Сразу после авиаудара люди на земле стали задыхаться. Жертвами распыления высокотоксичного газа зарин, по последним данным, стали 89 человек, в том числе 33 детей и 18 женщин. Оппозиционные активисты сообщили, что авианалет на город на северо-западе Сирии совершили самолеты сирийской армии или российской авиации.

США и страны ЕС возложили ответственность за произошедшее на силы, подконтрольные Башару Асаду, а также российских военных, которые поддерживают армию Сирии.

Через три дня после химической атаки, в ночь на 7 апреля, два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.

Авиабаза принадлежала сирийским правительственным силам, но самолеты российских ВВС ипользовали ее в качестве "аэродрома подскока" во время боевых вылетов.

В Кремле ракетный удар США по Сирии назвали агрессией против суверенного государства. Западные страны, а также Турция, наоборот, поприветствовали удар.

Во вторник министры иностранных дел стран "Большой восьмерки" обсуждали возможность введение против России дополнительных экономических санкций, либо расширения уже введенных.

По итогам встречи глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что о новых санкциях министры не договорились.