Порошенко провел консультации с Тиллерсоном перед его визитом в Москву (1)
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном накануне американо-российских переговоров в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
По словам Цеголко, Тиллерсон заявил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских соглашений, «в частности на важности обеспечения режима прекращения огня».
«Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации на Украине и Сирии», — написал Цеголко.
В свою очередь Порошенко заявил, что Украина и США «сегодня вместе защищают демократические ценности, объединяющие страны». По его словам, поэтому санкции «должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины».
Порошенко и Тиллерсон договорились продолжить двусторонние консультации после визита госсекретаря США в Москву.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву 11 апреля.
В рамках визита глава Госдепа проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.