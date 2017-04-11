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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном накануне американо-российских переговоров в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем фейсбуке.

По словам Цеголко, Тиллерсон заявил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских соглашений, «в частности на важности обеспечения режима прекращения огня».

«Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации на Украине и Сирии», — написал Цеголко.

В свою очередь Порошенко заявил, что Украина и США «сегодня вместе защищают демократические ценности, объединяющие страны». По его словам, поэтому санкции «должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины».

Порошенко и Тиллерсон договорились продолжить двусторонние консультации после визита госсекретаря США в Москву.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву 11 апреля.

В рамках визита глава Госдепа проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.