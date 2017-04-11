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Президент России Владимир Путин объяснил, почему страны Запада возводят Россию в ранг общего врага, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, страны Запада хотят извиниться перед США за критику победившего на американских президентских выборах миллиардера-республиканца Дональда Трампа в ходе избирательной кампании.

«Для чего это происходит? Все хотят восстановить отношения с западным сообществом после того, как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли такую антитрамповскую позицию в ходе избирательной кампании. Очень хорошая платформа для консолидации — Сирия, Россия. Есть общий враг — замечательно», — заявил Путин.

Глава государства при этом выразил надежду на позитивное развитие взаимодействия Москвы и Запада.

«Мы готовы потерпеть, но мы надеемся, что это все-таки выйдет на какой-то позитивный тренд взаимодействия», — резюмировал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что у России есть данные о новых провокациях с химоружием в Сирии.