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Журналист Владимир Познер считает Пулитцеровскую премию пропагандистской, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что приз в области международной журналистики достался сотрудникам газеты The New York Times за материалы, посвященные деятельности президента России Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом.

«Это же американская премия, ей в этом году ровно 100 лет, и им совершенно все равно, что думаем мы об их материалах», – отметил Познер.

По его словам, Пулитцер – пропагандистская премия, но это американская точка зрения, и не стоит удивляться тому, что она такая.

«Много ли вы видите вокруг такой журналистики, которая бы соответствовала высоким этическим стандартам?» – сказал Познер.

Он выразил сожаление, что современная журналистика в значительной степени превратилась в пропаганду, и добавил, что в данном конкретном случае эта премия вызывает у него отторжение.