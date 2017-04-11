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Австралийский сенатор Полин Хэнсон (Pauline Hanson) призвала сограждан бойкотировать пасхальную шоколадную продукцию, сертифицированную как халяльную. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным политика, свою праздничную продукцию привела в соответствие нормам ислама британская компания Cadbury. Взамен Хэнсон посоветовала обратить внимание на шоколадных кроликов и яйца от швейцарской Lindt и австралийской Darrell Lea, поскольку эти бренды не идентифицировали свои пасхальные товары как пригодные для мусульман.

«Мы очень горды производить шоколад, который подходит широкому кругу любителей, и сертификат халяльности нам в этом помогает», — ответили в австралийском подразделении Cadbury на критику Хэнсон.

Как отмечает Daily Mail, отсутствие соответствующего сертификата не значит, что продукт не подходит мусульманам. Но наличие документа удостоверяет, что некая третья сторона проверила товар на предмет соответствия нормам ислама.

В Коране приводится перечень продуктов, употребление которых в исламе строго запрещено: «Вам запрещено [есть] мертвечину, кровь, свинину, а также то, что заколото без упоминания имени Аллаха, [скотину] удавленную, забитую палками, издохшую при падении [с высоты], убитую рогами и [скотину], которую задрал хищник, — если только вы не заколете ее по предписаниям, — и то, что заколото на [языческих] жертвенниках». Нельзя также есть пищу, приготовленную с использованием спирта (например, если им дезинфицировали ножи или комбайны на производстве.