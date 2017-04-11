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В социальных сетях по всему миру активно распространяется видеозапись, на которой видно, как служба безопасности авиакомпании United Airlines грубо снимает с рейса пассажира и силой вытаскивает его из самолета.

На кадрах видно, как мужчину средних лет силой сдергивают с сиденья, а затем за руки и за ноги тащат по проходу к выходу.

Рейс должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл в штате Кентукки в воскресенье вечером.

United Airlines уже извинилась за инцидент в своем "Твиттере", в компании заявили, что сейчас проводит расследование произошедшего. 50-секундная видеозапись, сделанная одним из пассажиров, была ретвитнута более 100 тысяч раз.

Семинарист Джейз Анспа, разместивший видеозапись в "Твиттере" написал: " United продала больше билетов, чем было мест, и хотела найти четырех добровольцев, которые бы отдали свои места сотрудникам компании, которые должны были выйти на работу на следующий день".

"Волонтеров не оказалось, и United решила выбрать их самостоятельно. Выбрали доктора азиатского происхождения и его жену. Доктор тоже должен был выйти на работу на следующий день, и он отказался покидать место", - добавил Анспа.

"Через 10 минут доктор вбежал обратно в самолет с окровавленным лицом, схватился за перегородку и стал повторять "мне нужно домой", - продолжает очевидец.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik — Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) 9 апреля 2017 г.

Как именно пассажир получил ранения, неизвестно - возможно, его избили.

На другой видеозаписи видно, как окровавленный мужчина держится за перегородку в салоне и повторяет: "Убейте, просто убейте меня, мне нужно домой".

Департамент авиатранспорта штата Чикаго заявил, что один из охранников, принявший участие в инциденте, "отправлен в отпуск", добавив, что департамент "не одобряет его поведения".

В заявлении также говорится, что проводится расследование, и что подобное поведение "не соответствует стандартным процедурам".

Пассажирка Одра Бриджес также разместила видеозапись инцидента в "Фейсбуке", где ее увидели несколько сотен тысяч человек.

"Поделитесь этой видеозаписью, - написала она. - Мы на борту этого рейса. United продала слишком много билетов".

"Они просто выкидывают людей с борта, чтобы их запасной экипаж тоже мог улететь", - добавила Бриджес.

"Этот человек - врач, он должен быть на работе в больнице завтра утром. Он не хотел отдавать своего места. Мы все потрясены и возмущены", - пишет женщина.

Пользователи "Фейсбука" активно комментирует инцидент.

Однако, как отмечает один из комментаторов, возможно, мы не знаем всех подробностей истории: "Тут есть еще что-то. Обычно, если авиакомпания продает слишком много билетов, она предлагает ваучеры тем, кто готов поменять свой рейс, и всегда находятся волонтеры. Я считаю, что эта история гораздо глубже, чем то, что мы видим на видео".

United заявила Би-би-си, что "на рейс 3411 из Чикаго в Луисвилл было продано слишком много билетов".

"После того как наши сотрудники попытались найти волонтеров, один из клиентов отказался покинуть борт добровольно, после чего были вызваны сотрудники службы безопасности", - добавили в компании.

Вскоре после этого глава United Оскар Муньос написал в "Твиттере": "Это очень печальный для всех нас инцидент. Я приношу извинения за то, что нам пришлось переместить этих клиентов".

"Наша команда в экстренном порядке сотрудничает с властями, а также проводит собственное тщательное расследование произошедшего. Мы пытаемся связаться с этим пассажиром, чтобы рассмотреть и разрешить эту ситуацию", - пишет Муньос.

Видео: Audra D. Bridges