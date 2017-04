В мире |

В социальных сетях по всему миру активно распространяется видеозапись, на которой видно, как служба безопасности авиакомпании United Airlines грубо снимает с рейса пассажира и силой вытаскивает его из самолета.

На кадрах видно, как мужчину средних лет силой сдергивают с сиденья, а затем за руки и за ноги тащат по проходу к выходу.

Рейс должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл в штате Кентукки в воскресенье вечером.

United Airlines уже извинилась за инцидент в своем "Твиттере", в компании заявили, что сейчас проводит расследование произошедшего. 50-секундная видеозапись, сделанная одним из пассажиров, была ретвитнута более 100 тысяч раз.

Семинарист Джейз Анспа, разместивший видеозапись в "Твиттере" написал: " United продала больше билетов, чем было мест, и хотела найти четырех добровольцев, которые бы отдали свои места сотрудникам компании, которые должны были выйти на работу на следующий день".

"Волонтеров не оказалось, и United решила выбрать их самостоятельно. Выбрали доктора азиатского происхождения и его жену. Доктор тоже должен был выйти на работу на следующий день, и он отказался покидать место", - добавил Анспа.

"Через 10 минут доктор вбежал обратно в самолет с окровавленным лицом, схватился за перегородку и стал повторять "мне нужно домой", - продолжает очевидец.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik