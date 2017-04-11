СМИ: в Литве провалились учения по борьбе с "зелеными человечками" (6)

фото

В мире | 11 апреля 2017 года, 20:11

В Литве завершились специальные учения по борьбе с диверсантами, передает Delfi.lt.

По распоряжению главы МВД страны Эймутиса Мисюнаса была создана легенда маневров, согласно которой специальные силы недружественного Литве государства нелегально пересекли границу с целью занять погранзаставу, а также комиссариат полиции города Шальчининкай.

«Имитировалось вторжение «зеленых человечков» на территорию Литвы, высадка из поезда. Рядовые сотрудники полиции и операторы Единого центра помощи заранее не знали, что это учения», — сказал министр, отметив, что целью учений была проверка компетентности литовских служб.

По завершении учений Мисюнас отметил, что вооружение и тактика органов правопорядка были «не на высоте», 30 мнимых диверсантов в итоге заняли комиссариат полиции города Шальчининкай.

«В центр экстренной помощи во время внезапных учений ни один житель города, столкнувшись с людьми в форме без опознавательных знаков, не позвонил», — цитирует РИА «Новости» главу МВД.

Ранее в МИД России заявили, что учения НАТО в Литве и Польше дестабилизируют обстановку в регионе.

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
а что1 час назад
ожидалась другая реакция? Весь этот маразм с "зелеными человечками" нужен правящей шайке. Простым людям, как говорится: - "до лампочки!".
1
Ответить
GM1 час назад
Придурки.Только учения и расходы на оборону им подавай. Привыкли клянчить деньги под предлогом угроз и неизбежной войны с РФ. Как будто нет других проблем, и некуда деньги девать. Пустили бы эти деньги на соц.нужды, дали бы пенсионерам, да отремонтировали бы дороги.
Ответить
Блин35 минут назад
И вот на этот идиотизм 2% ВВП.
Ответить