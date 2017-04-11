В мире |

В Литве завершились специальные учения по борьбе с диверсантами, передает Delfi.lt.

По распоряжению главы МВД страны Эймутиса Мисюнаса была создана легенда маневров, согласно которой специальные силы недружественного Литве государства нелегально пересекли границу с целью занять погранзаставу, а также комиссариат полиции города Шальчининкай.

«Имитировалось вторжение «зеленых человечков» на территорию Литвы, высадка из поезда. Рядовые сотрудники полиции и операторы Единого центра помощи заранее не знали, что это учения», — сказал министр, отметив, что целью учений была проверка компетентности литовских служб.

По завершении учений Мисюнас отметил, что вооружение и тактика органов правопорядка были «не на высоте», 30 мнимых диверсантов в итоге заняли комиссариат полиции города Шальчининкай.

«В центр экстренной помощи во время внезапных учений ни один житель города, столкнувшись с людьми в форме без опознавательных знаков, не позвонил», — цитирует РИА «Новости» главу МВД.

Ранее в МИД России заявили, что учения НАТО в Литве и Польше дестабилизируют обстановку в регионе.