Матч "Боруссия" - "Монако" перенесен на 12 апреля в связи со взрывом
В мире | 11 апреля 2017 года, 21:45
Первый матч 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и французским «Монако» перенесен на 12 апреля из-за взрыва у автобуса немецкого клуба. Об этом сообщается на официальной странице «Боруссии» в твиттере. Игра пройдет в 18.45 по латвийскому времени.
Das Spiel #bvbasm wurde soeben abgesagt. Neuansetzung: Mittwoch, 12.04. 18.45 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit. #bvbasm— Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017
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Ранее возле автобуса дортмундской команды произошел взрыв. В результате инцидента пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, который был доставлен в больницу.
Источник: Газета.ru