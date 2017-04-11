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Первый матч 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и французским «Монако» перенесен на 12 апреля из-за взрыва у автобуса немецкого клуба. Об этом сообщается на официальной странице «Боруссии» в твиттере. Игра пройдет в 18.45 по латвийскому времени.

Das Spiel #bvbasm wurde soeben abgesagt. Neuansetzung: Mittwoch, 12.04. 18.45 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

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Ранее возле автобуса дортмундской команды произошел взрыв. В результате инцидента пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, который был доставлен в больницу.